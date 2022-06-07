Крім них там поки що були тільки "Раша Тудей" і "Спутнік". Також додали заборону розміщувати на цих каналах рекламу (ТБ або онлайн).
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ЄС провів велику роботу
Якщо вам колись доведеться відповідати на закиди типу "а ви доведіть, що то пропаганда" і "це наступ на свободу слова", посилайтеся не на власну заангажовану думку, а на офіційний висновок ЄС, прийнятий одноголосно усіма країнами-членами.
На широкий загал, це, звичайно, впливу не матиме, але у професійних дискусіях з європейськими інтелектуалами у вас буде на один аргумент більше.
А саме, у рішенні ЄС про шостий пакет санкцій є такі відповіді:
- Це пропаганда
- Своєю пропагандою Росія неодноразово і постійно втручалася у виборчий процес у ЄС, з метою підсилення російської стратегії з дестабілізації сусідніх країн, ЄС та країн-членів.
- Росія використовує пропаганду, щоб виправдати і підтримати свою агресію проти України, при цьому серйозно перекручуючи факти і маніпулюючи ними.
- Право на свободу слова забезпечується тим, що у російських пропагандистів лишається можливість провадити іншу діяльність в ЄС, зокрема, брати інтерв'ю. Транслювати – ні.
- Ці обмеження лишатимуться у силі, доки Росія не припинить свою агресію проти України і свою пропагандистську діяльність проти ЄС і країн-членів
ЄС готує 7 пакет санкцій проти Росії – дивіться відео: