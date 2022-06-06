Відтак 80 російських телеканалів тепер під забороною. Мовиться про ті, які ще залишалися доступними латвійським телеглядачам.

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У Латвії заборонили транслювати програми Росії

За словами очільника NEPLP Івара Аболиньша, рішення ухвалили відповідно до законодавчої норми. Згідно із нею, у Латвії не можуть транслювати програми, зареєстровані в державі, яка загрожує незалежності та територіальній цілісності іншої країни.

Коли рішення набуває чинності

Відомо, що відповідне рішення набирає чинності вже 9 червня. Заборона діятиме доти, доки Росія не припинить війну проти України.

Які саме канали – під забороною

Під заборону, згідно із рішенням NEPLP, потрапили зокрема такі канали:

  • E TV;
  • "Иллюзион+";
  • "Кино24";
  • "Мир ТВ";
  • "Охота и рыбалка";
  • "Перец";
  • "Русский Иллюзион" тощо.

Заблокувати російські канали, зокрема й розважальні, Національна рада з електронних ЗМІ вирішила ще на початку березня.

Водночас дозволили трансляцію "Дождя"

Водночас NEPLP видала дозвіл на мовлення телеканалу "Дождь". Як повідомив голова Нацради, канал надалі транслюватимуть з Риги.

Зауважимо, на початку квітня стало відомо, що Латвія розглядає позбавлення громадянства за підтримку воєнних злочинів Росії.

До речі, станом на 23 травня YouTube заблокував приблизно 9 тисяч каналів та 70 тисяч відео з російською дезінформацією.

Окупанти продовжують поширювати пропаганду

  • На тимчасово окупованих територіях окупанти "готують" українців до "дня Росії". Там планують вкотре знімати пропагандистські сюжети про життя містян. Росія продовжує зухвало брехати та використовувати дітей.
  • Російська пропаганда досі намагається довести, що війна – нібито не війна. Про це розповів радник очільника Офісу Президента Сергій Лещенко.
  • У Маріуполі взагалі почали цинічно поширювати пропаганду на пересувних телевізорах на колесах.
  • Активно годують пропагандою звісно і самих росіян. Там "казкарі" продовжують розповідати про "успіхи спецоперації".

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