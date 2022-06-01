Втрати російських окупантів у війні проти України вже перевалили за 30 тисяч. Схоже на те, що окупанти вирішили утилізувати на нашій землі всі свої війська.

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Абсурдна спроба приховати масштаби втрат

Росіяни з якимось незбагненним чином вирішили, що якщо сховатися від проблеми "у хатці", збудованій з брехні, то проблема зникне. Принаймні, саме на це схожі їхні потуги у брехні.

Голова комітету Держдуми окупантів Андрій Картаполов заявив, що росіяни майже не зазнають втрат у боях із ЗСУ, хоча ситуація діаметрально протилежна.

Росія практично перестала зазнавати втрат під час спецоперації в Україні, це результат зміни підходу до ведення бойових дій,

– заявив Картаполов.

Дійсно, темпи утилізації російської армії дещо знизилися. Це пов'язано з тим, що ворог після прочухана на Київському напрямку зосередив усі свої сили на Сході та Півдні України. Окрім того, рашисти тепер бояться йти в наступ без того, щоб їхня артилерія не обстріляла все навколо, включно з будинками мирних людей. Зокрема, на Донеччині та Луганщині ворог просто рівняє із землею цілі міста, скидаючи на них бомби та обстрілюючи важкими снарядами.

Втім, навіть за такої ситуації наші героїчні воїни поповнюють аудиторію Кобзона сотнями рашистів кожного дня.

Справжні втрати ворога

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, станом на 1 червня наші захисники та захисниці ліквідували вже 30 700 російських окупантів. Також росіяни залишились без 1 361 танка, 3 343 броньованих бойових машин, 659 артилерійських систем та понад 2 сотень реактивних систем залпового вогню.

Втрати росіян у повітрі теж суттєві, ЗСУ знищили 208 літаків, 175 гелікоптерів та понад 500 БПЛА оперативно-тактичного рівня. У морі рашисти втратили 13 кораблів та катерів.

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