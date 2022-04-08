Поправки до закону, які схвалили у четвер, 7 квітня, створять правову основу для здійснення процедури. Остаточне читання документа буде 21 квітня.

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Зміни, запропоновані міністерством юстиції Латвії, передбачають позбавлення латвійського громадянства осіб, які надали значну фінансову, матеріальну, пропагандистську, технологічну або іншу підтримку особам, державам або іншим суб'єктам, що:

вчинили діяння, зокрема злочини проти миру, геноцид, злочини проти безпеки людства,

підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності демократичних держав або конституційному устрою.

Версія поправок, запропонована Мін'юстом, також передбачає, що громадянство можна буде відібрати у випадку, якщо людина сама брала участь у такого роду діяльності.

Позбавляти громадянства можна не всіх

Варто зазначити, що позбавляти громадянства можна буде у разі, якщо людина стає обличчям без підданства, тому його можна відібрати лише в громадян з подвійним громадянством, але не можна у тих осіб, які підтримують військові злочини, в яких громадянство Латвії єдине.

Передбачається, що надання такої підтримки та участь у відповідних заходах має бути встановленим висновком органів державної безпеки.

Відповідно до пропозиції МЗС у законопроєкті передбачено, що рішення про позбавлення громадянства прийматиме Адміністративний районний суд, а оскаржити його можна у Верховному суді.

Постанова суду оскарженню не підлягає