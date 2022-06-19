Для нас було неприємно, – Данілов про напад Росії з Білорусі

Відповідну заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов. Він констатував, що білоруси зрадили українців, оскільки з їхньої території у напрямку України рухалися російські війська.

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Перед вторгненням Росії, яке розпочалося 24 лютого, у Білорусі двічі заспокоювали Україну, в один голос заявляючи про так звані навчання.

Як розповів Данілов, глава Міноборони України Олексій Резніков говорив зі своїм білоруським колегою, а очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко мав розмову з головним прикордонником Білорусі.

22 лютого Резніков спілкувався з міністром оборони Білорусі, і той запевняв: навіть не думайте, у нас просто йдуть навчання. 23 лютого наш головний прикордонник генерал Дейнеко спілкувався з головним прикордонником Білорусі, той казав: Сергію Васильовичу, навіть не думайте. За тиждень у нас були навчання на кордоні, білоруси надіслали спостерігача. От це для нас було неприємно, коли з боку Білорусі пішли війська,

– розповів Данілов.

Ситуація на кордоні України та Білорусі залишається наднапруженою

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко нещодавно розповів, що Білорусь посилює ділянку кордону з Україною та розмістила близько 7 батальйонів на цьому напрямку.

За його словами, Україна на цей момент не фіксує ударного угруповання з боку Білорусі, яке могло б здійснити вторгнення до нашої країни. Та в Україні не відкидають, що збройні сили Білорусі можуть приєднаються до російської агресії.

16 червня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що президент Володимир Зеленський доручив перевірити готовність до нападу з Білорусі у 4 областях.

У Генштабі ЗСУ 16 червня повідомили, що білоруські військові й далі стоять біля кордону з Україною. Вони провели командно-штабне навчання та обладнують позиції у Брестській області.

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