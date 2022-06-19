Для нас было неприятно, – Данилов о нападении России из Беларуси
Соответствующее заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он констатировал, что белорусы предали украинцев, поскольку на их территории в направлении Украины двигались российские войска.
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Перед вторжением России, которое началось 24 февраля, в Беларуси дважды успокаивали Украину, в один голос заявляя о так называемых учениях.
Как рассказал Данилов, глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил со своим белорусским коллегой, а глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко беседовал с главным пограничником Беларуси.
22 февраля Резников общался с министром обороны Беларуси, и тот уверял: даже не думайте, у нас просто идут учения. 23 февраля наш главный пограничник генерал Дейнеко общался с главным пограничником Беларуси, тот говорил: Сергей Васильевич, даже не думайте. Неделю назад у нас были учения на границе, белорусы прислали наблюдателя. Вот это для нас было неприятно, когда со стороны Беларуси пошли войска,
– рассказал Данилов.
Ситуация на границе Украины и Беларуси остается сверхнапряженной
- Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко недавно рассказал, что Беларусь усиливает участок границы с Украиной и разместила около 7 батальонов в этом направлении.
- По его словам, Украина на данный момент не фиксирует ударную группировку со стороны Беларуси, которая могла бы совершить вторжение в нашу страну. Но в Украине не исключают, что вооруженные силы Беларуси могут присоединиться к российской агрессии.
- 16 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что президент Владимир Зеленский поручил проверить готовность к нападению на Беларусь в 4 областях.
- В Генштабе ВСУ 16 июня сообщили, что белорусские военные и дальше стоят возле границы с Украиной. Они провели командно-штабные учения и оборудуют позиции в Брестской области.
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