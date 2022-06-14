Відповідну інформацію в ефірі каналу "Рада" озвучив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє 24 канал.

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Україна відстежує дії Білорусі

Андрій Демченко заявив, що кордон з Білоруссю – це ділянка, яка є наднапруженою. Водночас він наголосив, що ситуація наразі залишається контрольованою.

Звісно, що ми бачимо та влада Білорусі заявляє, що вони посилюють кордон з Україною і там присутні збройні сили Білорусі,

– сказав речник Держприкордонслужби.

Демченко зазначив, що, за повідомленням українського Міністерства оборони, Білорусь посилює ділянку кордону з Україною та розмістила близько 7 батальйонів на цьому напрямку.

"За нашою інформацією, на цьому напрямку для посилення Білорусь залучає і підрозділи міністерства внутрішніх справ", – повідомив речник ДПСУ.

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Україна не фіксує сил, достатніх для наступу

Андрій Демченко повідомив, що українська сторона на цей момент не фіксує ударного угруповання з боку Білорусі, яке могло б здійснити вторгнення на територію України.

Як сказав Демченко, у Міноборони України зазначили, що в Білорусі присутні російські підрозділи. Та точної інформації про їх кількість в України немає.

Речник ДПСУ наголосив, що з території Білорусі залишається загроза ракетних ударів по території України.

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В Україні не відкидають, що Білорусь приєднається до війни

Наприкінці червня у Білорусі планують провести військові навчання. Демченко прокоментував інформацію, чи збільшують так звані навчання загрозу вторгнення Білорусі та кількість обстрілів з її території.

Україна ніколи не відкидала, що з Білорусі збройні сили приєднаються до російської агресії,

– відповів він.

Речник ДПСУ наголосив, що українські сили роблять все можливе, щоб підкріпити цей напрямок. Також він сказав, що дії Білорусі наразі мають демонстраційний характер, щоб Україна залишала необхідну кількість сил та не перекидала їх на більш важливі напрямки.

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Білоруські війська приводять до вищих ступенів бойової готовності

У Генштабі ЗСУ 11 червня також повідомили, що ситуація на кордоні з Білоруссю все ще залишається напруженою. Наразі білоруські війська приводять до вищих ступенів бойової готовності.

У Генштабі зазначили, що вони відпрацьовують практичні заходи щодо прийому військовозобов'язаних, а також проводять зняття зі зберігання озброєння та військової техніки.

В українській розвідці заявили, що з 7 червня збройні сили Білорусі розпочали чергові заняття з бойової готовності. Основна мета тренувань: "перехід із мирного на воєнний час".

Згідно з останньою інформацією спостерігачів, білоруські війська почали проводити значно більше навчально-тренувальних заходів. Звичні тренування відбуваються безупинно. Вже тричі проводилася перевірка сил реагування та транспортування білоруських підрозділів у прикордонні райони.

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