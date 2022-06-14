Діяльність уряду Білорусі продовжує становити загрозу США

Рішення Байдена також передбачає продовження санкцій проти влади Білорусі. Повідомляється, що діяльність уряду Білорусі продовжує становити загрозу США.

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Дії та політика деяких членів уряду Білорусі та інших осіб, а також зловмисна діяльність білоруського режиму та постійні зловживання продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів,

– йдеться у документі.

Що відомо про дію надзвичайної ситуації у США

16 червня 2006 року президент США видав указ № 13405 про введення надзвичайної ситуації, яка пов'язаної з політикою деяких членів уряду Білорусі. Указ передбачав введення обмежень проти білоруської влади.

У серпні 2021 року Байден розширив дію цього указу після того, як режим Лукашенка провів незаконні вибори, зайнявся ліквідацією опозиції та спричинив загрозу для міжнародних цивільних авіаперевезень у Білорусі.

У перший день повномасштабної російської агресії Сполучені Штати Америки запровадили пакет санкцій щодо Білорусі, яка підтримала агресію Росії проти України. Під обмеження потрапили 24 фізичні та юридичні особи.

На початку червня 2022 року 71 компанія з Росії та Білорусі поповнила "чорний список" США. Загалом під обмеженнями з боку США вже 322 компанії з Росії та Білорусі.

Зауважимо, що в березні Палата представників США проголосувала за позбавлення Росії преференційного торгового статусу. Такі ж обмеження стосуватимуться і Білорусі.

Як відомо, Білорусь надала Росії свою територію, з якої російські військові систематично бомбардують українські міста та села. Також у Білорусі розміщуються війська агресора.

За попередніми даними білоруських партизанів, на території Білорусі досі перебуває близько 700 російських військових. Цієї кількості росіян недостатньо для того, щоб проводити наступальні дії на Півночі.

Водночас у Генштабі ЗСУ повідомляли, що на Волинському та Поліському напрямках до 7 батальйонів збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати своє завдання.

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