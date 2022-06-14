Деятельность правительства Беларуси продолжает представлять угрозу США

Решение Байдена также предусматривает продление санкций против властей Беларуси. Сообщается, что деятельность правительства Беларуси продолжает представлять угрозу США.

В Беларуси значительно увеличилось количество тренировок армии, – наблюдатели

Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, а также злонамеренная деятельность белорусского режима и постоянные злоупотребления продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов,

– говорится в документе.

Что известно о действии чрезвычайной ситуации в США

16 июня 2006 года президент США издал указ №13405 о введении чрезвычайной ситуации, связанной с политикой некоторых членов правительства Беларуси. Указ предусматривал введение ограничений против белорусских властей.

В августе 2021 года Байден расширил действие этого указа после того, как режим Лукашенко провел незаконные выборы, занялся ликвидацией оппозиции и вызвал угрозу для международных гражданских авиаперевозок в Беларуси.

В первый день полномасштабной российской агрессии Соединенные Штаты Америки ввели пакет санкций в отношении Беларуси , поддержавшей агрессию России против Украины. Под ограничения попали 24 физических и юридических лица.

В начале июня 2022 года 71 компания из России и Белоруссии пополнила "черный список" США . В общей сложности под ограничениями со стороны США уже 322 компании из России и Беларуси.

Отметим, что в марте Палата представителей США проголосовала за лишение России преференциального торгового статуса. Такие же ограничения будут касаться и Беларуси.

Как известно, Беларусь предоставила России свою территорию, с которой российские военные систематически бомбят украинские города и деревни. Также в Беларуси размещаются войска агрессора.

По предварительным данным белорусских партизан, на территории Беларуси до сих пор находятся около 700 российских военных . Этого количества россиян недостаточно для того, чтобы проводить наступательные действия на Севере.

В Генштабе ВСУ сообщали, что на Волынском и Полесском направлениях до 7 батальонов вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять свою задачу.

Кстати – Россия вывозит из Беларуси боеприпасы 122 калибра: смотрите видео