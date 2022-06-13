Угроза нападения белорусских войск на Украину до сих пор существует. Приспешники кафиров проводят обучение и переводят свои силы в полную боевую готовность.

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Ситуация в Беларуси: информация от наблюдателей

Согласно последней информации, белорусские войска начали проводить гораздо больше учебно-тренировочных мероприятий. Привычные тренировки проходят непрерывно, уже трижды проводилась проверка сил реагирования и транспортировки белорусских подразделений в приграничные районы.

Впрочем, сейчас у Беларуси нет достаточных сил для того, чтобы проводить наступательную операцию против Украины, поэтому вся их "игра мышцами" обусловлена больше привлечения внимания. Личный состав не изъявляет никакого желания воевать против Украины, также стало известно, что ряды армии уже покинули бойцы, срочно мобилизованные в 2020 году. Строковики также в курсе потерь россиян в войне против Украины и не собираются повторять путь к попаданию в списки "хороших россиян".

Тех, кто поддерживает войну против Украины и "рвется в бой" немного, но они громко выделяются. Их поддержка от власти еще больше отталкивает личный состав таких персонажей.

Также известно, что техника белорусов очень стара, и что их пугает работа Javelin-ов, находящихся на вооружении в ВСУ. Просмотр роликов мастерской работы наших защитников и защитниц окончательно отразил у них желание идти на войну.

Наблюдатели подчеркивают, что увеличение количества сил у границ с Украиной не зафиксировано, а все маневры – это попытка отвлечь внимание ВСУ и помешать опрокидыванию сил на восток. Солдаты сейчас совершенно не мотивированы. Ситуация может измениться после 22 июня – тогда начнутся масштабные учения в Гомельской области.

Война России против Украины: последние новости

Русские разрушили все мосты вокруг Северодонецка. Город не заблокирован, с ним есть коммуникация, бои продолжаются.

Также враг начал масштабный обстрел Лисичанска , расположенный рядом с Северодонецком. Россияне разрушают абсолютно все вокруг – их интересует только территория.

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