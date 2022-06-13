Россияне мощно обстреливают Лисичанск

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона, передает 24 канал. Он подчеркнул, что россияне бьют по Лисичанску из тяжелого вооружения.

Внимание Россияне пытаются окружить ВСУ в районе Лисичанска и Северодонецка

Очень мощно обстреливают уже и Лисичанск из оружия тяжелого калибра. Разрушают все, и гуманитарные штабы, ситуация очень сложная, но из Лисичанска эвакуация все еще возможна,

– подчеркнул Гайдай.

В Северодонецке ситуация еще хуже

В то же время эвакуация и подвоз гуманитарных грузов в Северодонецк невозможны. Горожане, которые остались, выживают в крайне тяжелых условиях.

Российские захватчики полностью не захватили Северодонецк, часть города – под украинским контролем.

"Все мосты, ведущие в областной центр, разрушены", – добавил Гайдай.

Обратите внимание! Российские военные пытаются оцепить ВСУ в Луганской области. Враг в течение 13 июня вел штурмовые действия на Северодонецком направлении.

Актуально о ситуации в Луганской области

После того как россияне оккупировали 95% территории Луганской области, они сосредоточились на захвате Северодонецка.

Поэтому в городе одна из наиболее напряженных ситуаций на фронте.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил, что Россия бросила до семи БТГ на захват Северодонецка.

Россия пытается отрезать Северодонецк от подконтрольной украинскому правительству территории. Для этого оккупанты уничтожают мосты.

В то же время сегодня в Генштабе сообщили, что у российской армии существенные проблемы с комплектованием подразделений на Донбассе – техники не хватает, так что штурмовые действия не имеют значительного успеха.

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