Россияне мощно обстреливают Лисичанск
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона, передает 24 канал. Он подчеркнул, что россияне бьют по Лисичанску из тяжелого вооружения.
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Очень мощно обстреливают уже и Лисичанск из оружия тяжелого калибра. Разрушают все, и гуманитарные штабы, ситуация очень сложная, но из Лисичанска эвакуация все еще возможна,
– подчеркнул Гайдай.
В Северодонецке ситуация еще хуже
В то же время эвакуация и подвоз гуманитарных грузов в Северодонецк невозможны. Горожане, которые остались, выживают в крайне тяжелых условиях.
Российские захватчики полностью не захватили Северодонецк, часть города – под украинским контролем.
"Все мосты, ведущие в областной центр, разрушены", – добавил Гайдай.
Актуально о ситуации в Луганской области
- После того как россияне оккупировали 95% территории Луганской области, они сосредоточились на захвате Северодонецка.
- Поэтому в городе одна из наиболее напряженных ситуаций на фронте.
- Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил, что Россия бросила до семи БТГ на захват Северодонецка.
- Россия пытается отрезать Северодонецк от подконтрольной украинскому правительству территории. Для этого оккупанты уничтожают мосты.
- В то же время сегодня в Генштабе сообщили, что у российской армии существенные проблемы с комплектованием подразделений на Донбассе – техники не хватает, так что штурмовые действия не имеют значительного успеха.
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