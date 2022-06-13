Россиянам не хватает техники для наступления на Донбасс
Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Речь идет о подразделениях, совершающих штурмовые действия.
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Противник имеет существенные проблемы с комплектованием подразделений, совершающих штурмовые действия на территориях Донецкой и Луганской областей,
– говорится в сообщении.
Ситуация в Донецком направлении
Также в Генштабе сообщили, что на Донецком направлении россияне осуществляют перегруппировку подразделений и усиливают группировки, пытаются оцепить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Привилегия, Северодонецк, Боровское.
В то же время, россияне продолжают усиливать свои подразделения на Криворожском направлении. Также наращивают боевые возможности резерва на Южнобужском направлении.
Кратко о ситуации на фронте по состоянию на 18 часов вечера:
- на Северском направлении россияне обстреляли из минометов и гранатометов районы населенных пунктов Залесья Сумской области и Горск и Гремяч на Черниговщине.
- на Харьковском направлении враг пытается нарушить логистические маршруты поставок украинских войск, действующих на Славянском направлении.
- на Славянском направлении россияне пытались вести штурмовые действия в Богородичном, но успеха не имели и отошли. Однако начали закрепляться в северо-западной части населенного пункта.
- на Донецком направлении захватчики проводят перегруппировку и усиление своих подразделений и пытаются оцепить подразделения украинских войск возле населенных пунктов Лисичанск, Привилегия, Северодонецк, Боровское.
- на Лиманском направлении враг активных действий не вел.
- на Северодонецком направлении россияне вели штурмовые действия – пытались установить полный контроль над Северодонецком. А также осуществили наступление на украинской позиции в районе Метелкино, но успеха не имели.
- на Бахмутском направлении россияне продолжают обстреливать украинские позиции по ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня. Враг также вел боевые действия на направлениях населенных пунктов Тошковка – Устиновка, Орехово – Золотое, Камышеваха – Врубовка, Васильевка – Белогоровка, Нирково – Николаевка, Доломитное – Новолуганское. Но успеха не имели.
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