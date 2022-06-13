Россиянам не хватает техники для наступления на Донбасс

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Речь идет о подразделениях, совершающих штурмовые действия.

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Противник имеет существенные проблемы с комплектованием подразделений, совершающих штурмовые действия на территориях Донецкой и Луганской областей,

– говорится в сообщении.

Ситуация в Донецком направлении

Также в Генштабе сообщили, что на Донецком направлении россияне осуществляют перегруппировку подразделений и усиливают группировки, пытаются оцепить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Привилегия, Северодонецк, Боровское.

В то же время, россияне продолжают усиливать свои подразделения на Криворожском направлении. Также наращивают боевые возможности резерва на Южнобужском направлении.

Важно! По состоянию на 13 июня ВСУ ликвидировали около 32 300 российских военных и уничтожили немало вражеской техники. В том числе 1 430 танков, 3 484 боевых бронированных машин, 715 артиллерийских систем и 226 реактивных систем залпового огня Неудивительно, что врагу не хватает техники для штурма – ее эффективно уничтожают украинские бойцы, а уцелевшую забирают, как трофейную и впоследствии используют против врага.

Кратко о ситуации на фронте по состоянию на 18 часов вечера:

на Северском направлении россияне обстреляли из минометов и гранатометов районы населенных пунктов Залесья Сумской области и Горск и Гремяч на Черниговщине.

на Харьковском направлении враг пытается нарушить логистические маршруты поставок украинских войск, действующих на Славянском направлении.

на Славянском направлении россияне пытались вести штурмовые действия в Богородичном, но успеха не имели и отошли. Однако начали закрепляться в северо-западной части населенного пункта.

на Донецком направлении захватчики проводят перегруппировку и усиление своих подразделений и пытаются оцепить подразделения украинских войск возле населенных пунктов Лисичанск, Привилегия, Северодонецк, Боровское.

на Лиманском направлении враг активных действий не вел.

на Северодонецком направлении россияне вели штурмовые действия – пытались установить полный контроль над Северодонецком. А также осуществили наступление на украинской позиции в районе Метелкино, но успеха не имели.

на Бахмутском направлении россияне продолжают обстреливать украинские позиции по ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня. Враг также вел боевые действия на направлениях населенных пунктов Тошковка – Устиновка, Орехово – Золотое, Камышеваха – Врубовка, Васильевка – Белогоровка, Нирково – Николаевка, Доломитное – Новолуганское. Но успеха не имели.

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