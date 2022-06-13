Російський диктатор Володимир Путін давно давить на Лукашенка та вимагає від того напасти на Україну. Самопроголошений диктатор боїться Путіна, але ще більше боїться загибелі легенди про його потужну армію, яка боїться йти воювати проти ЗСУ та повністю демотивована.

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Заборона на відвідування лісів

Міністерство лісового господарства Білорусі запровадило заборону на відвідування лісів аж у 80 районах. Більшість з них – поблизу кордону з Україною.

У 12 районах на кордоні взагалі суворо заборонили ходити в ліс, в інших діють обмеження. Порушникам обіцяють штраф.

"Навчання" білоруської армії: що відомо

Як повідомили білоруські спостерігачі, армія Білорусі справді останнім часом активізувалася та практично не припиняє "перевіряти" свою боєготовність. Утім, зростання кількості білоруських підрозділів біля українського кордону не зафіксовано.

Також відомо, що білоруські солдати не мають жодного бажання воювати проти України: вони бачили ролики з роботою ЗСУ та знають про реальні масштаби втрат російських окупантів у війні проти України. Збільшувати їх число своїми смертями вони не збираються.

Відтак, є припущення, що всі маневри білоруської армії спрямовані на стримання сил ЗСУ, щоб ті не пішли на Схід та Південь збільшувати список "хороших росіян".

Війна Росії проти України: останні події

Росіяни на окупованих територіях влаштовують повну інформаційну та цивілізаційну блокаду. Вони сподіваються, що відсутність інформації з України, зв'язку з рідними та критична гуманітарна ситуація зламають опір героїчних українців, які чинять шалений спротив та відмовляються коритися правилам ворога.

У Франції вирішили спростувати візит Макрона до Києва. Раніше лунала інформація, що Шольц, Макрон та Драгі відвідають столицю України та зустрінуться із Зеленським. Макрон залишається одним із тих європейських лідерів, які досі не відвідали Україну після повномасштабного вторгнення російських окупантів.

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