Российский диктатор Владимир Путин давно давит на Лукашенко и требует от этого нападения на Украину. Самопровозглашенный диктатор боится Путина, но еще больше опасается гибели легенды о его мощной армии, которая боится идти воевать против ВСУ и полностью демотивирована.

Читайте также Блокируют связь и выезд: Зеленский рассказал о цивилизационной блокаде оккупированных территорий

Запрет на посещение лесов

Министерство лесного хозяйства Беларуси ввело запрет на посещение лесов в 80 районах. Большинство из них – вблизи границы с Украиной.

В 12 районах на границе вообще строго-настрого запретили ходить в лес, в других действуют ограничения. Нарушителям обещают штраф.

"Обучение" белорусской армии: что известно

Как сообщили белорусские наблюдатели, армия Беларуси действительно в последнее время активизировалась и практически не перестает "проверять" свою боеготовность. Впрочем, рост количества белорусских подразделений у украинской границы не зафиксирован.

Также известно, что у белорусских солдат нет никакого желания воевать против Украины: они видели ролики с работой ВСУ и знают о реальных масштабах потерь российских оккупантов в войне против Украины. Увеличивать их число своими смертями они не намерены.

Следовательно, есть предположение, что все маневры белорусской армии направлены на удержание сил ВСУ, чтобы те не пошли на восток и юг увеличивать список "хороших россиян".

Война России против Украины: последние события

Россияне на оккупированных территориях устраивают полную информационную и цивилизационную блокаду. Они надеются, что отсутствие информации из Украины, связи с родными и критическая гуманитарная ситуация сломают сопротивление героических украинцев , которые сопротивляются и отказываются повиноваться правилам врага.

Во Франции решили опровергнуть визит Макрона в Киев. Ранее звучала информация, что Шольц, Макрон и Драги посетят столицу Украины и встретятся с Зеленским. Макрон остается одним из европейских лидеров, которые до сих пор не посетили Украину после полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ" - Литва предоставит ВСУ новую партию оружия: видео