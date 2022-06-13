Ждать ли Макрона в Киеве

Об этом сообщил первый советник посла Франции в Украине Брюно Кассанель. Отметим, что сегодня, 13 июня, CNN со ссылкой на Елисейский дворец сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон не имеет конкретных планов совершать визит в Украину во время войны.

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Президент сказал, что в определенный момент посетит Украину. Рассматривается несколько вариантов, на этом этапе ничего не решено.

– сообщили в Елисейском дворце.

Стоит отметить, что Макрон – один из немногих лидеров ЕС, не посещавших Украину во время войны. Президент Франции, возглавляющий сейчас Совет Европейского Союза, неоднократно заявлял, что поедет в Украину, когда это будет "полезно". В последний раз он был в Украине 8 февраля в рамках усилий по деэскалации.

Визит трех лидеров

Ранее итальянская газета La Stampa ранее сообщила, что премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон посетят Украину 16 июня.

По информации издания, Шольц, Макрон и Драги этой поездкой хотят продемонстрировать европейское единство. Но если председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен во время своего визита в Киев 11 июня выступала за принятие Украины в Евросоюз, поддержат ли ее предложение Шольц и Макрон – пока неясно.

Поддержка Украины и забота о лице Путина

Постоянные звонки Макрона в Путин вызывали немало шуток и критики. К примеру, Президент Польши Дуда сравнил разговоры с российским президентом с переговорами с Гитлером.

А в мае президент Владимир Зеленский рассказал, что Макрон предлагал Украине пойти на территориальные уступки , чтобы якобы "сохранить лицо Путина" и "не унижать Россию". Украинский лидер ответил, что украинцы не готовы уступать свои территории, ведь это несправедливо.

Позже президент Франции также призвал не унижать Россию , чтобы после войны она вышла из изоляции. Заявление французского лидера подверг резкой критике глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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