Російські окупанти укріпляють свої позиції та сподіваються втримати зайняті позиції на окупованих територіях. Також ворог проводить заходи із блокування виїзду українців та можливістю отримувати інформацію з вільних територій.

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Блокада окупованих територій

Як повідомив у своєму зверненні до українців президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна обов'язково поверне собі усі територію та відновить контроль над усіма містами та селами. На усіх адміністративних будівлях в Україні майорітиме наш жовто-синій стяг.

Наші герої просто зараз роблять усе для того, щоб втримати наступ ворога та погнати його назад у Росію. Але воїнам ЗСУ потрібна зброя та вогнева перевага.

Кожен день зволікання коштує життя багатьом українцям, а ситуація на тимчасово окупованих територіях з кожним днем дедалі погіршується.

Маємо розуміти, що окупанти тримають захоплену територію не просто в інформаційній блокаді. Я б назвав її цивілізаційною блокадою.

Вони намагаються зробити так, щоб люди не просто нічого не знали про Україну й про те, як ми стараємося звільнити нашу територію. Але щоб навіть не думали про повернення до нормального життя, щоб змирилися,

– сказав Зеленський.

Росіяни цілком свідомо руйнують цивільну інфраструктуру та не дають відновити електропостачання. У багатьох громадах вони заблокували мобільний зв'язок, відключають телебачення та блокують виїзд мирних людей на підконтрольну Україні територію. Також ворог блокує гуманітарні вантажі та завезення медикаментів, щоб ситуація на окупованих територіях стала критичною й українці не мали сил чинити опір.

"І я прошу всіх, у кого є така можливість, спілкуватися з людьми на окупованому Півдні, на Донбасі, на Харківщині. Говоріть їм, говоріть їм про Україну. Говоріть їм правду. Говоріть про те, що звільнення буде.

Звичайно, ми звільнимо й наш Крим", – повідомив президент.

Ситуація на окупованих територіях: останні новини

У Мелітополі знову пролунав вибух. Відомо, що два російські окупанти постраждали, колаборанти намагаються приховати цю інформацію.

"Фільтрація" у Маріуполі продовжується. Навколо міста 4 табори, куди чеченці звозять мирних людей. Цивільних допитують, катують та морять голодом. Доля тих, хто не пройшов "фільтрацію", невідома.

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