Вибух у Мелітополі прогримів в неділю, 12 червня, близько 17:45. Сталося це біля будівлі, в якій окупанти розмістили так зване "міністерство внутрішніх справ", коли загарбники святкували "день Росії". Дещо символічно, бо вибух прогримів на вулиці Героїв України.

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Спочатку було повідомлення, що постраждало двоє цивільних – чоловік та дівчина. Однак є інформація, що від вибуху постраждало і двоє окупантів. Про це повідомляє місцеве видання "Риа-Мелитополь".

Та колаборанти намагаються приховати цю інформацію. Основних причин для цього є дві.

Провокація від росіян

Цілком ймовірно, що вибух в Мелітополі – це свідома провокація зі сторони окупантів. Адже вибух стався не просто поруч з будівлею, де розмістилися окупанти, але й під вікнами очільника колаборантів Олексія Селіванова, який і керує "міністерством внутрішніх справ".

Тож одна з версій, що все це і зробили окупанти. Все заради того, щоб звинуватити українську сторону в теракті та жертвах серед мирного населення. Але дещо помилилися, і серед постраждалих опинилися і самі окупанти.

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До такої думки схиляється і міський голова Мелітополя Іван Федоров, про що він заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Чому я впевнений, шо вони самі все зробили? Тому що вибух відбувся в сміттєвому баку, який розташований поруч з так званим "міністерством внутрішніх справ". Ви собі уявіть, безпосередньо поряд з "міністерством", яке добре охороняється, і охороняється цілодобово. І там пролунав вибух саме тоді, коли їм потрібно", – розповів Іван Федоров.

За словами Івана Федорова, росіяни вирішили задіяти два свої улюблені методи – залякування та пропаганду. Тож зараз вони будуть поширювати максимальну кількість інформації про те, що це все "спецоперація українських спецслужб", щоб ще більше залякати місцеве населення.

Водночас Іван Федоров заявив, що постраждали не просто окупанти, а колаборанти, які погодилися на співпрацю з російськими загарбниками.

"Вони просто зачищають колаборантів, які їм не потрібні", – відзначив Іван Федоров.

"Привіт" для Селіванова

Однак є друга версія цього вибуху. Вона стосується саме Олексія Селіванова. Він ще у 2014 році перейшов на бік окупантів, де в захопленому Луганську теж працював на місцеву окупаційну владу. Туди він втік з Києва.

Тож вибух під його вікнами – це саме намагання нагадати йому, що спокою колаборантам на українській землі не буде. Селіванов же намагається приховати справжні наслідки вибуху якраз через те, що в Кремлі не було до нього зайвих питань, після яких він може і потрапити в немилість.

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