Росіяни нещадно обстрілюють Донецьк

Про це 24 каналу повідомили джерела в розвідці. Зауваживши, що обстріли по місту росіяни завдавали з різних точок.

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13 червня росіяни гатили по Донецьку з особливою жорстокістю. Били, ймовірно, з Макіївки. Однак, наразі деталі з'ясовують, адже обстріли бойовики здійснювали з різних точок та з різного озброєння,

– повідомило джерело.

Бойовики обстріляли пологовий

Водночас місцеві повідомляють, що між "вильотами" та "прильотами", проходить близько двох секунд. Тобто стріляють – чи не з самого Донецька.

Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю пологового будинку. Звинуватили у цьому українських військових і у зв'язку з цим глава так званої "днр" Денис Пушилін просить у Росії залучити "додаткові союзницькі сили".

Провокації, щоб звинуватити ЗСУ та звернутись до Путіна

Пропагандисти не соромились знімати обстріли на відео. Однак, не врахували того факту, що українців не так просто обдурити.

На відео, яке поширюють пропагандистські ЗМІ, росіянин говорить про обстріл з озброєння “міномет 120-й". І тут же чутно постріл-втручання менш за пару секунд. Однак, така коротка пауза лише коли обстрілюють зблизька. А так близько від Донецька тільки росіяни.

Про обстріли у Донецьку сьогодні повідомив й Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя. Він зауважив, що саме такі дії росіян чекають і Маріуполь найближчим часом, бо це звична тактика окупантів.

Обстріли в окупованому Донецьку почастішали

Сьогодні обстріли у Донецьку тривали фактично від ранку, під час атаки на місцевий ринок, на місці події загинули двоє людей – жінка та дитина. попередньо розвідка повідомляла, що росіяни ведуть вогонь з Червоногвардійського району Макіївки.

Зауважимо, що в останні дні почастішали обстріли Донецьку:

10 червня окупанти теж обстріляли окуповане місто і теж традиційно звинуватили у цьому ЗСУ.

У ніч проти 5 червня розвідка повідомила, що росіяни масовано обстріляли Донецьк з самохідних гармат "Піон" та реактивних систем залпового вогню "Град". Мета була очевидна – звинуватити Україну в загибелі цивільних. Обстріли велися з Макіївки й з Куйбишевського району Донецька в напрямку центру.

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