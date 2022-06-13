Так, внаслідок дій російських загарбників загинули жінка та дитина. Про це 24 каналу повідомили джерела у розвідці.

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Росіяни обстрілюють Донецьк з Макіївки

Повідомляється, що обстріли тривають фактично з самого ранку. Попередньо, росіяни ведуть вогонь з Червоногвардійського району Макіївки.

Внаслідок потрапляння снаряда на територію ринку загинули жінка з хлопчиком.



Внаслідок обстрілу загинув хлопчик / Фото з місцевого телеграм-каналу

Пізніше з того ж району росіяни відпрацювали по Київському та Куйбишевському районах.



Дим у Київському районі Донецька / Фото з місцевого телеграм-каналу

Фото з місцевого ринку, який обстріляли росіяни з Макіївки:

Це вже не перший теракт у Донецьку

У ніч проти 5 червня розвідка повідомила, що росіяни масовано обстріляли Донецьк з самохідних гармат "Піон" та реактивних систем залпового вогню "Град". Мета була очевидна – звинуватити Україну в загибелі цивільних.

За даними розвідки, обстріли велися з Макіївки і з Куйбишевського району Донецька в напрямку центру,