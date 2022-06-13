Россияне беспощадно обстреливают Донецк

Об этом 24 каналу сообщили источники в разведке. Заметив, что обстрелы по городу русские боевики наносили с разных точек.

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13 июня россияне били по Донецку с особой жестокостью. Били, вероятно, из Макеевки. Однако детали выясняют, ведь обстрелы боевики осуществляли с разных точек и с разного вооружения,

– сообщил источник.

Боевики обстреляли роддом

В то же время местные сообщают, что между "вылетами" и "прилетами" проходит около двух секунд. То есть стреляют – чуть ли не из самого Донецка.

В результате обстрела повреждено здание роддома. Обвинили в этом украинских военных и в этой связи глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин просит у России привлечь "дополнительные союзнические силы".

Провокации, чтобы обвинить ВСУ и обратиться к Путину

Пропагандисты не стеснялись снимать обстрелы на видео. Однако не учли тот факт, что украинцев не так просто обмануть.

На видео, которое распространяют пропагандистские СМИ, россиянин говорит об обстреле из вооружения "миномет 120-й". И тут же слышно выстрел-вмешательство менее нескольких секунд. Однако такая короткая пауза только когда обстреливают вблизи. А так близко от Донецка только россияне .

Обстрелы в оккупированном Донецке участились

Заметим, что в последние дни участились обстрелы в Донецке. Так, 10 июня кафиры тоже обстреляли оккупированный город и тоже традиционно обвинили в этом ВСУ.

Об обстрелах в Донецке сегодня сообщил и Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя. Он отметил, что именно такие действия россиян ждут и Мариуполь в ближайшее время, потому что это привычная тактика кафиров.