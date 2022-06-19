Очільник Генерального штабу ЗС Великої Британії Патрік Сандерс звернувся до британських військовослужбовців. Він зауважив, що країна повинна створити таку армію, яка буде здатна разом із союзниками перемогти Росію.

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Звернення британського генерала до підопічних військовослужбовців

Генерал Патрік Сандерс наголосив, що британські солдати повинні готуватись до "чергової битви в Європі", щоб перемогти сили армії Путіна. Він попередив підопічних військових про виклики, з якими вони зіткнулись унаслідок повномасштабної війни в Україні.

Зараз існує велика необхідність створити таку армію, яка буде здатна боротись разом з нашими союзниками і перемагати Росію у бою,

– заявив Сандерс.

Очільник британського Генерального штабу додав, що вони є тим поколінням, яке повинне підготувати британську армію до повторної боротьби в Європі. Він наголосив, що передусім потрібно розвивати навички бою на суші.

Вторгнення Росії в Україну підкреслює нашу основну мету – захистити Велику Британію, будучи готовими воювати і вигравати війни на суші,

– підсумував керівник Генштабу ЗС Великої Британії.

До слова, раніше прем'єр-міністр країни Борис Джонсон попередив британців, що вони повинні бути "загартованими до тривалої війни", оскільки Путін взяв курс на війну на виснаження.

Велика Британія – Україна: останні новини

Британська розвідка заявила, що моральний дух російських окупантів наразі є особливо нестабільним. Трапляються випадки відмови цілих російських підрозділів виконувати завдання свого командування, а між російськими офіцерами та солдатами виникають збройні сутички.

Очільник британського уряду Борис Джонсон вдруге за час повномасштабного вторгнення Росії приїхав в Україну. Він віддав шану полеглим воїнам ЗСУ й провів перемовини із Володимиром Зеленським. Вони обговорили низку важливих питань, зокрема постачання Україні важкої зброї та засобів ППО, фінансову й економічну підтримку, гарантії безпеки для нашої держави та компенсацію Росією завданих збитків.

Згодом Джонсон назвав 4 кроки, які є життєво важливими для України, і яких потрібно дотримуватися союзникам. Йдеться про постачання зброї та навчання воїнів ЗСУ, фінансову підтримку та технічну допомогу, допомогу українській економіці тощо.

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