Росія втратить контроль у Балтійському морі
З відповідною заявою виступив командувач ВПС Німеччини, генерал-лейтенант Інго Герхарц. Він закликав Путіна "не зв'язуватися з нами", оскільки Захід озброїться.
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Інго Герхарц звернув увагу на присутність військ НАТО в Балтійському морі.
До 2030 року у європейців буде 600 сучасних винищувачів у регіоні Балтійського моря,
– заявив генерал-лейтенант ВПС Німеччини.
Також він наголосив на тому, що є американські літаки. Окрім того, Інго Герхарц згадав, що Альянс отримає підсилення, коли до НАТО приєднаються Швеція і Фінляндія. Це може статися вже наприкінці червня на саміті НАТО у Мадриді.
Путін, для якого однією з причин вторгнення в Україну начебто було розширення НАТО, фактично втратить контроль у Балтійському морі. НАТО наростить свою присутність у Балтійському морі саме завдяки вступу до Альянсу Швеції та Фінляндії.
Додамо, що Інго Герхарц заявляв, що військово-політичному керівництву країн-членів також НАТО потрібно бути готовим застосувати ядерну зброю в разі надзвичайної загрози безпеці.
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Країна НАТО може закрити небо над Україною
- Росія неодноразово завдавала ракетних ударів по Львівській області поблизу кордонів Польщі, яка є членом НАТО. Нещодавно екскерівник Бюро Нацбезпеки Польщі Станіслав Козєй заявив, що Польща може взяти на себе протиповітряну оборону над західними областями України.
- При цьому слід нагадати, що Україна від початку війни просила НАТО закрити повітряний простір. Однак в Альянсі Україні категорично відмовили, оскільки побоювалися прямого конфлікту з Росією.
- При цьому в Росії неодноразово лунали погрози на адресу Заходу, якщо Україні будуть надані літаки та важке озброєння. Москва цинічно звинувачує США та інші країни Європи в ескалації конфлікту.
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