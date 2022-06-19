Російський персонал усіх рангів збентежений щодо цілей війни

У розвідці Міноборони Великої Британії заявили, що моральний дух армії Росії, ймовірно, залишається особливо нестабільним. Повідомляється, що продовжують ставатися випадки відмови цілими російськими підрозділами від наказів та збройних протистоянь між офіцерами та їхніми військами.

До речі Росія могла відновити сили для захоплення Сєвєродонецька, – Британія

За даними британської розвідки, російське керівництво, ймовірно, намагається чинити юридичний тиск на незгодних.

У розвідці також назвали причини низького морального духу армії Росії:

погане керівництво;

обмежені можливості для ротації підрозділів;

дуже великі втрати;

бойовий стрес;

постійне погане матеріально-технічне забезпечення;

проблеми з оплатою праці.

У Міноборони Британії заявили, що багато російського персоналу всіх рангів, ймовірно, залишаються збентежені щодо цілей війни.

Проблеми з мораллю у російських військах, ймовірно, настільки значні, що обмежують здатність Росії досягати оперативних цілей,

– йдеться у зведенні.

Втрати російської армії

Зранку 19 червня у Генштабі ЗСУ традиційно оновили приблизні втрати Росії у війні проти України. Станом на 117 день повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 33 600 військових.

Як відомо, основні зусилля ворог кинув на захоплення Сєвєродонецька, де тривають важкі бої. Водночас у Генштабі ЗСУ нещодавно інформували, що росіяни мають суттєві проблеми з комплектуванням підрозділів на територіях Донецької та Луганської областей.

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Росія сильно боїться партизанського руху на окупованих територіях Донбасу. Загарбники намагаються залякати місцевих жителів, тому обстрілюю окуповані території, зокрема Донецьк.

Як пише The Wall Street Journal, на думку західних аналітиків, Росія має суттєві проблеми на полі бою через кадрову нестачу. У Кремлі не поспішають оголошувати загальну мобілізацію. Водночас у Росі намагаються приховано заманити на війну в Україні контрактників та військових віком понад 40 років.

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