Зокрема, запеклі бої й далі точаться на Донбасі. Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на 6:00 19 червня.

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Штурмові дії російських окупантів на Сході

Зазначається, що на Бахмутському напрямку ворог обстрілює позиції українських військ поблизу Миколаївки, Яковлівки, Покровського та Білогорівки. Зафіксовано ракетні удари росіян поблизу Зайцевого та Нью-Йорка.

Ворог веде штурмові дії у напрямку Оріхове – Гірське, бойові дії тривають. Штурми у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте наші захисники успішно відбили,

– йдеться у зведенні Генштабу Збройних Сил України.

Крім того, намагаючись викрити вогневі позиції українських підрозділів, силами штурмових груп загарбники намагаються вести розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка, бойові дії на цьому відтинку фронту також тривають.

Разом з тим спробу просування противника у напрямку Врубівка – Миколаївка ЗСУ зупинили завдяки точному вогню – російські окупанти були змушені відійти.

Битва за Сєвєродонецьк

До слова, одним із найнапруженіших відтинків фронту й далі є Сєвєродонецький напрямок. За інформацією Генштабу ЗСУ, тут ворог продовжує обстрілювати низку населених пунктів, зокрема Лисичанськ, Борівське, Білу Гору та Устинівку.

З авіації російські окупанти вдарили поблизу Білої Гори, Мирної Долини, а ракетний удар загарбники завдали по району населеного пункту Верхньокам'янка.

Запеклі бойові дії й далі тривають за повний контроль над самим містом Сєвєродонецьк. Російські окупанти цілодобово здійснюють повітряну розвідку за допомогою безпілотних літальних апаратів, щоб коригувати свій вогонь.

Втрати російських окупантів

Нагадаємо, що днем раніше, 18 червня, Збройні Сили України завдали російським окупантам значних втрат під Слов'янськом, де загарбники намагались здійснити розвідку боєм.

Це трапилось у районі населеного пункту Краснопілля. Окупанти зосередили свої сили на створенні сприятливих умов для продовження наступальних дій у напрямку Ізюм – Слов'янськ.

Загалом же, за підрахунками Генерального штабу ЗСУ, станом на 18 червня, Росія втратила у повномасштабній війні проти України близько 33 350 своїх військовослужбовців.

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