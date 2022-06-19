В частности, ожесточенные бои продолжаются на Донбассе. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 6.00 19 июня.

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Штурмовые действия российских кафиров на Востоке

На Бахмутском направлении враг обстреливает позиции украинских войск вблизи Николаевки, Яковлевки, Покровского и Белогоровки. Зафиксированы ракетные удары россиян вблизи Зайцева и Нью-Йорка.

Враг ведет штурмовые действия в направлении Орехово – Горное , боевые действия продолжаются. Штурмы в направлениях Орехово – Золотое и Первомайск – Золотое наши защитники успешно отбили

– говорится в строительстве Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, пытаясь разоблачить огневые позиции украинских подразделений, силами штурмовых групп захватчики пытаются вести разведку боем в направлении Нирково – Николаевка , боевые действия на этом отрезке фронта также продолжаются.

Вместе с тем, попытку продвижения противника в направлении Врубовка – Николаевка ВСУ остановили благодаря точному огню – российские кафиры были вынуждены отойти.

Битва за Северодонецк

К слову, одним из самых напряженных отрезков фронта и дальше является Северодонецкое направление . По информации Генштаба ВСУ, здесь враг продолжает обстреливать ряд населенных пунктов, в том числе Лисичанск, Боровское, Белую Гору и Устиновку.

Из авиации российские кафиры ударили вблизи Белой Горы, Мирной Долины, а ракетный удар захватчики нанесли по району населенного пункта Верхнекаменка.

Ожесточенные боевые действия продолжаются за полный контроль над самим городом Северодонецк . Российские кафиры круглосуточно осуществляют воздушную разведку с помощью беспилотных летательных аппаратов, чтобы корректировать свой огонь.

Потери российских оккупантов

Напомним, что днем ранее, 18 июня, Вооруженные Силы Украины нанесли российским оккупантам значительные потери под Славянском , где захватчики пытались осуществить разведку боем.

Это произошло в районе населенного пункта Краснополье. Оккупанты сосредоточили свои силы на создании благоприятных условий для продолжения наступательных действий в направлении Изюм – Славянск.

В целом же, по подсчетам Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 18 июня Россия потеряла в полномасштабной войне против Украины около 33 350 своих военнослужащих.

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