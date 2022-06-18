Деталі про ситуацію на фронті від британської розвідки

Окупаційне військо може просуватися на південь від Ізюма. Таку інформацію зранку 18 червня оприлюднила розвідка Великої Британії.

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За останні 48 годин Росія, ймовірно, відновила свої зусилля для просування на південь від Ізюма з метою просування глибше в Донецьку область та охоплення Сєвєродонецька з півночі,

– мовиться у повідомленні.

Розвідка додала, що з 14 червня окупанти почали говорити, що нібито намагаються створити гуманітарні коридори, для "евакуації" мешканців Сєвєродонецька у захоплене Сватове, а далі у Росію чи квазіреспубліки на Донбасі.

Зауважимо, наразі на Луганщині відбувається "тиха" евакуація на підконтрольні українському уряду території. Офіційно оголосити її влада не може, оскільки тоді росіяни починають обстрілювати місця збору. Про можливість вибратися з пекла місцевих мешканців повідомляють через певні канали. Лише у такому разі є шанс безпечно виїхати.

Водночас евакуювати людей, які ховаються у підвалах хімічного підприємства "Азот", зараз не можуть.

Зверніть увагу! За даними Генерального штабу Збройних Сил України, уночі проти 18 червня російська армія намагалася штурмувати околиці Сєвєродонецька, щоб покращити своє тактичне положення. Однак українські військові відбили наступ, то ж росіяни успіху не мали.

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Ворожа армія намагається оточити Сєвєродонецьк, щоб встановити повний контроль над містом. Росіяни вже почали стягували до міста додаткову реактивну артилерію. Вони активно обстрілюють позиції українських військових з різних видів озброєння.

За словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, внаслідок атак окупантів по Сєвєродонецьку та Лисичанську 16 червня загинули 6 місцевих мешканців. Водночас нашим захисникам вдалося витіснити ворога з Золотого.

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