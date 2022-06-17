Про це 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів. За його словами, Сєвєродонецьк є просто одним із місць, де окупанти намагаються завдати цього удару.

Увага Росія не шкодуватиме нічого, – Жданов сказав, чи є ризик повного взяття Сєвєродонецька в кільце

Однак таких місць є ще два. Вони розташовані неподалік Ізюма, що на Харківщині.

Одне із них є у боці від Ізюма на Богородичне та від Ізюма на Барвінкове. Тобто, це рух одного угруповання, яке планує вийти на Слов'янськ;

друге – це попаснянське угруповання, яке рухається на Бахмут.

Масштаб цієї орди, яка сконцентрована на обох напрямках, я просто не можу вам передати. Тільки Ізюмське угруповання складає 21 батальйонно-тактичну групу (одна БТГ має приблизно 600 – 800 військових – 24 канал),

– сказав Андрусів.

Така ж ситуація з другим місцем, де перебувають росіяни й планують завдати стратегічного удару.

Увага! На Луганщині точиться запекла боротьба за українську землю. Ворог веде там наступ одразу за 9 різними напрямками. Про це раніше розповідав головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.

Окупанти мають ще 2 місця для стратегічного удару: дивіться відео

Битва за Сєвєродонецьк триває

Росіяни стягують додаткову реактивну артилерію для повного захоплення Сєвєродонецька. Битва між окупантами та ЗСУ триває.

Загалом на Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ із ствольної та реактивної артилерії.

Унаслідок ворожих атак Лисичанська та Сєвєродонецька загинули 6 мирних жителів. ЗСУ водночас вдалося витіснити росіян із Золотого.

Однак, на жаль, існує ризик, що Сєвєродонецьк повністю візьмуть в кільце. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. Разом з тим, прямої загрози немає. Ворог не просувається вперед, а українські військові доходять майже до центру міста і проводять "вилазки". Наші захисники ведуть дуже активну оборону.

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