Про це 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів. За його словами, Сєвєродонецьк є просто одним із місць, де окупанти намагаються завдати цього удару.
Увага Росія не шкодуватиме нічого, – Жданов сказав, чи є ризик повного взяття Сєвєродонецька в кільце
Однак таких місць є ще два. Вони розташовані неподалік Ізюма, що на Харківщині.
- Одне із них є у боці від Ізюма на Богородичне та від Ізюма на Барвінкове. Тобто, це рух одного угруповання, яке планує вийти на Слов'янськ;
- друге – це попаснянське угруповання, яке рухається на Бахмут.
Масштаб цієї орди, яка сконцентрована на обох напрямках, я просто не можу вам передати. Тільки Ізюмське угруповання складає 21 батальйонно-тактичну групу (одна БТГ має приблизно 600 – 800 військових – 24 канал),
– сказав Андрусів.
Така ж ситуація з другим місцем, де перебувають росіяни й планують завдати стратегічного удару.
Окупанти мають ще 2 місця для стратегічного удару: дивіться відео
Битва за Сєвєродонецьк триває
- Росіяни стягують додаткову реактивну артилерію для повного захоплення Сєвєродонецька. Битва між окупантами та ЗСУ триває.
- Загалом на Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ із ствольної та реактивної артилерії.
- Унаслідок ворожих атак Лисичанська та Сєвєродонецька загинули 6 мирних жителів. ЗСУ водночас вдалося витіснити росіян із Золотого.
- Однак, на жаль, існує ризик, що Сєвєродонецьк повністю візьмуть в кільце. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. Разом з тим, прямої загрози немає. Ворог не просувається вперед, а українські військові доходять майже до центру міста і проводять "вилазки". Наші захисники ведуть дуже активну оборону.
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