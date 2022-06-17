Об этом 24 канала сказал советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив. По его словам, Северодонецк является просто одним из мест, где кафиры пытаются нанести этот удар.

Внимание Россия не будет сожалеть ничего, – Жданов сказал, есть ли риск полного взятия Северодонецка в кольцо

Однако таких мест еще два. Они расположены недалеко от Изюма Харьковской области.

Один из них находится в стороне от Изюма на Богородичное и от Изюма на Барвенково. То есть это движение одной группировки, которая планирует выйти на Славянск;

второе – это попаснянская группировка, которая двигается на Бахмут.

Масштаб этой орды, сконцентрированной на обоих направлениях, я просто не могу вам передать. Только изюмская группировка составляет 21 батальонно-тактическую группу (одна БТГ имеет примерно 600 – 800 военных – 24 канал),

– сказал Андрусов.

Такая же ситуация со вторым местом, где находятся россияне и планируют нанести стратегический удар.

Внимание! В Луганской области идет ожесточенная борьба за украинскую землю. Враг ведет там наступление сразу по 9 разным направлениям . Об этом ранее рассказывал главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный.

У кафиров еще 2 места для стратегического удара: смотрите видео

Битва за Северодонецк продолжается

Россияне стягивают дополнительную реактивную артиллерию для полного захвата Северодонецка. Сражение между оккупантами и ВСУ продолжается.

В целом на Северодонецком направлении российские кафиры продолжают обстреливать позиции ВСУ по ствольной и реактивной артиллерии.

В результате вражеских атак Лисичанска и Северодонецка погибли 6 мирных жителей . ВСУ одновременно удалось вытеснить россиян из Золотого.

Однако, к сожалению, существует риск, что Северодонецк полностью примется в кольцо. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Олег Жданов. Вместе с тем прямой угрозы нет. Враг не продвигается вперед, а украинские военные доходят почти до центра города и проводят вылазки. Наши защитники ведут очень активную оборону.

Важно – ВСУ уволили село возле Изюма: смотрите видео