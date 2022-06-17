Число обстрелов со стороны российских оккупантов растет ежедневно. О последствиях сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай 17 июня.
В тему ВСУ отбили вражеский штурм возле Золотого и заставили врага бежать
Наступление врага отбили возле Золотого
Украинскими военными отражен вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое – враг отошел,
– пишет Сергей Гайдай.
Тем временем бои за Северодонецк продолжаются. Известно, что за сутки 16 июня россияне применяли артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах Северодонецка, Лисичанска, Устиновки, Лоскутовки, Метелкиного, Боровского, Николаевки и Новоивановки. Также захватчики нанесли авиаудары по Лоскутовке и Устиновке.
В Лисичанске и Северодонецке 6 погибших
За прошедшие сутки россияне нанесли ракетный авиаудар по дому культуры, где скрывались жители Лисичанска. В результате ракетной атаки, по предварительным данным, погибли уже 3 человека Еще 7 мирных жителей госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
Еще одним ударом авиацией кафиры уничтожили здание профилактория. Там тоже могли быть люди. От обстрелов на улице погиб местный житель . В старых районах Северодонецка оккупанты убили еще двух человек . Это была мать с сыном.
Последствия вражеских обстрелов в Луганщине / Фото Сергея Гайдая
Ситуация на Донбассе по данным Генштаба
- На Северодонецком направлении враг продолжает обстреливать подразделения ВСУ из ствольной и реактивной артиллерии по подразделениям наших войск. Он нанес авиаудар по Устиновке. Продолжаются бои за полный контроль над Северодонецком. Россияне перемещают туда дополнительные подразделения реактивной артиллерии.
- На лиманском направлении активных действий не было.
- На Бахмутском направлении украинские военные отразили вражеский штурм в направлении Золотого. Враг был вынужден отойти. Захватчики попытались продвигаться в направлении Васильевки и Берестового, но впоследствии скрылись.
- На Авдеевском и Кураховском направлениях активных наступательных действий не было. Враг нанес авиационные удары возле Нью-Йорка, Авдеевки и Победы.
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