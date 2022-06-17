Об этом сообщают в Генштабе ВСУ. В утренней сводке от 17 июня отмечают, что штурм не только удалось отбить, но и буквально заставить врага убегать.

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Врагу пришлось отойти

Российские захватчики пытались идти по штурму в направлении Золотого. Но наши защитники доблестно отразили вражескую атаку. Более того, враг буквально убегал с поля боя, чтобы уцелеть и не пополнить ряды "двухсотых".

Кроме того, враг попытался пройти в направлении Васильевки и Берестового. Но и там нашим военным удалось открыть огонь по оккупантам. Поэтому и в этом случае захватчикам не осталось иного выбора, кроме бегства.



Актуальная карта боевых действий в районе Золотого / Скриншот liveuamap

Горячее сейчас в Северодонецке

К Северодонецкому направлению сейчас приковано все внимание кафиров. Оно и не удивительно, ведь захватчики в течение длительного периода не могут взять под контроль город Северодонецк, подтягивая туда все больше военных.

По самому направлению захватчики продолжают избивать из ствольной, а также реактивной артиллерии. Огонь открывают по позициям украинских военных. Кроме того, враг нанес авиаудар по Устиновке.

В самом же Северодонецке продолжаются ожесточенные бои. В Генштабе сообщают, что враг занимается перемещением своих военных. Он подтягивает их туда, где находятся дополнительные подразделения реактивной артиллерии.

Прошедшие сутки для врага также не прошли без потерь. Так, в Донецкой области нашим военным удалось сбить вертолет Ми-35М. Кроме того, наши защитники уничтожают оккупантов в Запорожье и Херсонской области.

Почти 33 тысячи кафиров стали "двухсотыми"

С начала полномасштабного вторжения нашим военным удалось уничтожить 32 950 российских военных . 15 июня ликвидировали 200 бойцов страны-агрессорки.

Кроме того, на балансе вражеской армии стало гораздо меньше техники. Оккупанты уже не досчитаются 1449 танков, 3545 боевых бронированных машин, 729 артиллерийских систем, 233 реактивных систем залпового огня, 97 единиц ПВО.

Также в металлолом превратили 213 самолетов, 179 вертолетов, 591 БпЛА оперативно-тактического уровня, 129 крылатых ракет, 13 судов, 2494 автомобиля и автоцистерны, а также 55 единиц спецтехники.

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