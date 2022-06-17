Однако, к сожалению, существует риск, что Северодонецк полностью примется в кольцо. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Олег Жданов.

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По его словам, прямой угрозы нет. Враг не продвигается вперед, а украинские военные доходят почти до центра города и проводят вылазки. Наши защитники ведут очень активную оборону.

Даже эти попытки окружить Лисичанск, чтобы вместе эти города взять в кольцо, не предпринимаются. А сегодняшние сутки (на 17 июня – 24 канал), показали, что активных штурмовых действий российские войска не проводили,

– заметил Жданов.

А Вооруженные Силы Украины очень плотно сбили наступательный темп русских войск.

"Но угроза эта (взять Северодонецк в кольцо – 24 канал) существует. Я так понимаю, что Россия не пожалеет ни техники, ни личного состава. Их будут бросать в наступление к последнему солдату, пока у них будет возможность", – сказал эксперт.

Более того, оккупанты сейчас перебрасывают туда свои силы по другим направлениям. Это уже политическая задача, добавил Жданов.

Есть ли риск полного взятия Северодонецк в кольцо: смотрите видео

Битва за Северодонецк продолжается