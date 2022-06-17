Однак, на жаль, існує ризик, що Сєвєродонецьк повністю візьмуть в кільце. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

Увага Ворог намагається взяти Слов'янськ, ЗСУ відбивають удар: карта бойових дій станом на 17 червня

За його словами, прямої загрози немає. Ворог не просувається вперед, а українські військові доходять майже до центру міста і проводять "вилазки". Наші оборонці ведуть дуже активну оборону.

Навіть ті намагання оточити Лисичанськ, щоб разом ці міста взяти у кільце, не здійснюються. А сьогоднішня доба (на 17 червня – 24 канал), показала, що активних штурмових дій російські війська не проводили,

– зауважив Жданов.

А Збройні Сили України дуже щільно збили наступальний темп російських військ.

"Але загроза ця (взяти Сєвєродонецьк у кільце – 24 канал) існує. Я так розумію, що Росія не пошкодує ні техніки, ні особового складу. Їх кидатимуть у наступ до останнього солдата, поки у них буде можливість", – сказав експерт.

Ба більше, окупанти зараз перекидають туди свої сили з інших напрямків. Це вже політичне завдання, додав Жданов.

Чи є ризик повного взяття Сєвєродонецьк в кільце: дивіться відео

Битва за Сєвєродонецьк триває