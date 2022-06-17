Загалом на Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ із ствольної та реактивної артилерії. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу 17 червня.
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Битва за Сєвєродонецьк триває
Тривають бойові дії за повний контроль над Сєвєродонецьком. Противник здійснює переміщення на напрямок додаткових підрозділів реактивної артилерії,
– мовиться в повідомленні.
Також росіяни завдали авіаудару по Устинівці.
Ситуація на фронті станом на ранок 17 червня
- На Волинському та Поліському напрямках білоруські війська основні зусилля зосереджують на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та охороні державного кордону. Загроза ракетних та авіаційних ударів існує.
- На Сіверському напрямку агресор обстрілював з артилерії підрозділи Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.
- На Харківському напрямку російські окупанти утримують зайняті території. Вони намагаються не допустити вихід Сил оборони на державний кордон та в тил угруповання, яке діє на Слов’янському напрямку. Також ворог вів розвідку під час бою біля Кочубіївки, але безрезультатно.
- На Слов’янському напрямку загарбники продовжують наступ на Слов’янськ. Вони ведуть розвідку боєм в район Краснопілля, бій триває. Росіяни хотіли повністю захопити Богородичне, але ЗСУ успішно відбили штурм. Окупанти обстріляли з артилерії район Долини, Краснопілля, Дібрівного та Вірнопілля.
- На Лиманському напрямку активних дій не було.
- На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили ворожий штурм у напрямку Золотого, тому ворог відійшов. Окупанти спробували вийти у напрямку Василівки та Берестового, але змушені були тікати.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій не було. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Нью-Йорка, Авдіївки та Побєди.
- На Південнобузькому напрямку ворог атакував 16 населених пунктів з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Українська авіація завдавала ударів по скупченнях росіян в Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонщини.
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