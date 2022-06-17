Загалом на Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ із ствольної та реактивної артилерії. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу 17 червня.

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Битва за Сєвєродонецьк триває

Тривають бойові дії за повний контроль над Сєвєродонецьком. Противник здійснює переміщення на напрямок додаткових підрозділів реактивної артилерії,

– мовиться в повідомленні.

Також росіяни завдали авіаудару по Устинівці.

Ситуація на фронті станом на ранок 17 червня

На Волинському та Поліському напрямках білоруські війська основні зусилля зосереджують на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та охороні державного кордону. Загроза ракетних та авіаційних ударів існує.

На Сіверському напрямку агресор обстрілював з артилерії підрозділи Сил оборони у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

На Харківському напрямку російські окупанти утримують зайняті території. Вони намагаються не допустити вихід Сил оборони на державний кордон та в тил угруповання, яке діє на Слов’янському напрямку. Також ворог вів розвідку під час бою біля Кочубіївки, але безрезультатно.

На Слов’янському напрямку загарбники продовжують наступ на Слов’янськ. Вони ведуть розвідку боєм в район Краснопілля, бій триває. Росіяни хотіли повністю захопити Богородичне, але ЗСУ успішно відбили штурм. Окупанти обстріляли з артилерії район Долини, Краснопілля, Дібрівного та Вірнопілля.

На Лиманському напрямку активних дій не було.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили ворожий штурм у напрямку Золотого, тому ворог відійшов. Окупанти спробували вийти у напрямку Василівки та Берестового, але змушені були тікати.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій не було. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Нью-Йорка, Авдіївки та Побєди.

На Південнобузькому напрямку ворог атакував 16 населених пунктів з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Українська авіація завдавала ударів по скупченнях росіян в Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонщини.

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