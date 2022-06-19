Российский персонал всех рангов смущен по поводу целей войны
В разведке Минобороны Великобритании заявили, что моральный дух армии России, по всей вероятности, остается особенно нестабильным. Сообщается, что продолжают случаться отказы целыми российскими подразделениями от приказов и вооруженных противостояний между офицерами и их войсками.
Кстати , Россия могла восстановить силы для захвата Северодонецка, – Британия.
По данным британской разведки, российское руководство, вероятно, пытается оказывать юридическое давление на несогласных.
В разведке также назвали причины низкого морального духа армии России:
- плохое руководство;
- ограниченные возможности для ротации подразделений;
- очень большие потери;
- боевой стресс;
- постоянное плохое материально-техническое обеспечение;
- проблемы с оплатой труда
В Минобороны Британии заявили, что многие российские персоналы всех рангов, вероятно, остаются обескураженными по поводу целей войны.
Проблемы с моралью в российских войсках, вероятно, настолько значительны, что ограничивают способность России добиваться оперативных целей,
– говорится в своде.
Потери русской армии
Утром 19 июня в Генштабе ВСУ традиционно обновили приблизительные потери России в войне против Украины. По состоянию на 117-й день полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 33 600 военных.
Как известно, основные усилия враг бросил на захват Северодонецка, где продолжаются тяжелые бои. В то же время в Генштабе ВСУ недавно информировали, что у россиян существенные проблемы с комплектованием подразделений на территориях Донецкой и Луганской областей.
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Россия сильно опасается партизанского движения на оккупированных территориях Донбасса. Захватчики пытаются запугать местных жителей, поэтому обстреливаю оккупированные территории, в частности, Донецк.
Как пишет The Wall Street Journal, по мнению западных аналитиков, у России есть существенные проблемы на поле боя из-за кадровой нехватки. В Кремле не спешат объявлять всеобщую мобилизацию. В то же время в России пытаются скрытно заманить на войну в Украине контрактников и военных старше 40 лет.
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