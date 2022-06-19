Российский персонал всех рангов смущен по поводу целей войны

В разведке Минобороны Великобритании заявили, что моральный дух армии России, по всей вероятности, остается особенно нестабильным. Сообщается, что продолжают случаться отказы целыми российскими подразделениями от приказов и вооруженных противостояний между офицерами и их войсками.

Кстати , Россия могла восстановить силы для захвата Северодонецка, – Британия.

По данным британской разведки, российское руководство, вероятно, пытается оказывать юридическое давление на несогласных.

В разведке также назвали причины низкого морального духа армии России:

плохое руководство;

ограниченные возможности для ротации подразделений;

очень большие потери;

боевой стресс;

постоянное плохое материально-техническое обеспечение;

проблемы с оплатой труда

В Минобороны Британии заявили, что многие российские персоналы всех рангов, вероятно, остаются обескураженными по поводу целей войны.

Проблемы с моралью в российских войсках, вероятно, настолько значительны, что ограничивают способность России добиваться оперативных целей,

– говорится в своде.

Потери русской армии

Утром 19 июня в Генштабе ВСУ традиционно обновили приблизительные потери России в войне против Украины. По состоянию на 117-й день полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 33 600 военных.

Как известно, основные усилия враг бросил на захват Северодонецка, где продолжаются тяжелые бои. В то же время в Генштабе ВСУ недавно информировали, что у россиян существенные проблемы с комплектованием подразделений на территориях Донецкой и Луганской областей.

Достойно внимания Россияне провалили атаки в направлении Золотого, но боевые действия продолжаются вблизи Орехового

Россия сильно опасается партизанского движения на оккупированных территориях Донбасса. Захватчики пытаются запугать местных жителей, поэтому обстреливаю оккупированные территории, в частности, Донецк.

Как пишет The Wall Street Journal, по мнению западных аналитиков, у России есть существенные проблемы на поле боя из-за кадровой нехватки. В Кремле не спешат объявлять всеобщую мобилизацию. В то же время в России пытаются скрытно заманить на войну в Украине контрактников и военных старше 40 лет.

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