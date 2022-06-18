У Кремлі поки не поспішають оголошувати загальну мобілізацію. Водночас там намагаються заманити на війну в Україні контрактників та військових віком понад 40 років.

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У Росії поки не оголошують загальної мобілізації

Російські окупанти наразі намагаються перейняти ініціативу на Сході України. Тому Кремлю довелося шукати нових військових, щоб відновити свої неабияк ослаблені війська. Увесь час Росія намагалася воювати в Україні армією мирного часу. Однак результат від цього є неоднозначним.

Попри те, що загарбники досягли часткового успіху на Півдні та Сході, вони зазнали нищівних втрат, коли намагалися захопити Київ. За деякими підрахунками, країна-агресорка втратила стільки ж солдатів, скільки колишній Радянський Союз втратив в Афганістані.

Проте Москва не поспішає оголошувати війну, хоч це дозволило б віддати наказ про повну мобілізацію людей бойового віку. За словами аналітиків, таке рішення занадто тісно пов'язало б президента Росії Володимира Путіна з результатом вторгнення в Україну.

Натомість Кремль, щоб якось зміцнити свої виснажені боями війська, запровадив низку тимчасових заходів. Зокрема, короткострокові контракти, які можуть підписати й люди віком понад 40 років. Це потенційно відкриває можливість кинути на війну на десятки тисяч солдатів більше.

Існують макросигнали того, що росіяни мають значні проблеми зі створенням необхідної робочої сили без повної мобілізації,

– зауважив професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюса Філіпс О'Браєн.

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Через шалені втрати командувачів окупантів відстороняють

За словами аналітиків, українські захисники за допомогою американської розвідки та західної зброї ліквідували від 10 до 15 тисяч російських солдатів. Ще десятки тисяч не можуть воювати через поранення. За даними Генштабу ЗСУ, загалом наші бійці знищили приблизно 33,35 тисячі загарбників. Через шалені втрати російських командирів відсторонили, зокрема:

командувача першої гвардійської танкової армії генерал-лейтенанта Сергія Киселя відсторонили через те, що окупанти не змогли захопити Харків;

командувача Чорноморським флотом Росії віцеадмірала Ігоря Осипова відсторонили після затоплення флагманського ракетного крейсера "Москва" у квітні.

Більшість втрат загарбники зазнали під час першої спроби штурму Києва. Українські захисники відкинули їх ще в березні.

За словами аналітиків, підрозділи, які зазнали найбільших втрат, вивели з України. Зараз туди добирають нових солдатів або об'єднують з іншими підрозділами, аби кинути на Схід. Тому керівництво країни-агресорки було змушене задуматися, де взяти військових.

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Йти воювати пропонують ветеранам

За словами наукового співробітника Королівського інституту об'єднаних служб Джека Уотлінга, щоб допомогти доукомплектувати підрозділи, російські військові почали брати короткострокові контракти. Водночас ветеранам надсилають запити надати інформацію про їхнє місце розташування, щоб вони також взяли участь у розширеній мобілізації, коли її оголосять.

Рішення Думи скасувати вікові обмеження для солдатів-контрактників також відкриває ширше коло потенційних бійців. Тепер люди віком понад 40 років теж можуть поїхати на війну проти України, що "відчиняє двері" для ветеранів, які мають досвід у війнах після розпаду Радянського Союзу, включаючи обидві війни в Чечні.

"Було багато росіян, які бачили бойові дії в 1990-х роках і раніше. Демографічно в Росії також старіє населення. З огляду на те, де є населення, думський закон зрозумілий", – додав Уотлінг.

Також окупантам підвищили заробітну плату, яка тепер стала в 4 рази перевищувати середню зарплату в Росії. Військові можуть підписати контракт буцімто лише на 3 місяці. Однак для цілей Кремля ці рішення, за словами аналітиків, не є ідеальними.

Такий вид короткострокових контрактів з людьми, які приходять і йдуть, порушує згуртованість підрозділів,

– наголосив Уотлінг.

Водночас за давньою радянською традицією, в Росії досі існує обов'язковий призов в армію. На початку квітня служити повинні були піти 135 тисяч юнаків. Однак країна-агресорка масово використовувала призовників лише на початку війни, а потім їхня кількість скоротилася. Ймовірно, через низку скарг матерів, чиї сини пішли в армію і загинули у війні проти України.

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Росіяни не хочуть йти воювати

Через неможливість масово відправляти на війну призовників окупаційне командування змушене залучати ветеранів. Зокрема, 44-річний росіянин, ветеран другої чеченської війни 2000 року, розповів, що отримав наказ з'явитися до найближчої військової частини. Однак він відмовився, адже не хоче знову йти на війну.

За даними російських ЗМІ, з початку повномасштабної війни на знак протесту підпалили понад десяток військових призовних пунктів по всій країні. Зауважте, що російські збройні сили налічують їх близько мільйона.

Приблизно 400 тисяч російських військовослужбовців є бійцями сухопутних військ. За словами істориків, успіх радянської армії у Другій світовій війні виник через високу толерантність Кремля до втрат великої кількості солдатів, аби лишень отримати перевагу над противником. Подібною тактикою і досі користуються командувачі збройних сил Росії.

Нещодавні успіхи загарбників на Сході України наблизили їх до опорних пунктів ЗСУ в Слов'янську та Краматорську. Однак, на думку аналітиків, повільна швидкість просування окупантів пояснюється низкою факторів, серед яких є й нестача особового складу для прориву українських рубежів.

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Окупанти зробили ставку на артилерію

Через нестачу військових загарбники вирішили покластися на артилерію, щоб зносити українську оборону перед наступом. Це завдало деяких втрат угрупованням ЗСУ, однак результати Росії досі залишаються неоднозначними.

Ми бачимо дуже обмежені неглибокі атаки, які максимізують підтримку артилерії. Це показує, що вони (росіяни – 24 канал) розуміють слабкість власних сил,

– зауважив старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Баррі.

Також українські захисники неодноразово зупиняли просування загарбників через річку Сіверський Донець. Це змусило Москву зосередитися на менших цілях. На думку аналітиків, небезпека контрнаступу ЗСУ на Півдні, де росіяни тимчасово окупували деякі населені пункти, сприяло глухому стану окупаційних військ. Тому вони вирішили зосередитися на місті Сєвєродонецьк у Луганській області.

Однак українські захисники й там намагаються не допустити окупації міста Росією. Водночас брак живої сили ускладнив вирішальні перемоги росіян, позаяк вони тепер цілими днями борються за контроль над Сєвєродонецьком.

"Чим довше українці будуть змушувати росіян воювати за міста на Сході України, тим більше вони знекровлюватимуть російські війська", – підсумував Баррі.

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