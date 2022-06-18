Туди мали доставити особовий склад, боєприпаси, озброєння та паливо. Про це під час стріму 24 каналу нагадав журналіст Роман Цимбалюк.

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Поки там окупанти, можна спалювати все до тла

Ми почали обстрілювати їхнє судозабезпечення нашими протикорабельними ракетами. Боюся, угрупування, що там розгорнуте, просто здохне з голоду,

– сказав Роман.

Журналіст вважає, що росіян можна просто знищувати, аби ті не мучилися. "Himars можуть стріляти прямим наведенням по острову. Поки там окупанти, можна спалювати все до тла. Все одно усе доведеться будувати з нуля, жодної інфраструктури там не залишилося", – відзначив спікер.

В усьому винен Захід

Цимбалюк додав, що Кремль звинувачує Захід в тому, що той буцімто веде неправильну макроекономічну політику. Натомість "спеціальна військова операція" до економічних та енергетичних проблем, зростання цін та голоду у світі не має жодного відношення.

"Це бункерне створіння тричі говорило про те, що вони "не могли вчинити інакше". Виправдовуйся, виправдовуйся. Однак ніхто тебе не пробачить", – підсумував Цимбалюк.

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