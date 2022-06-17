Про це 24 каналу розповів ексспівробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він також додав, що особового складу на борту підбитого буксира – 33 людини, орієнтовно. Також поки не відомі деталі про комплекс "ТОР" – його просто транспортували, чи він перебував у активному стані.

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Важливо знати деталі, аби зрозуміти – чи пробили ми оборону, чи це просто було транспортування ЗРК "ТОР", зазначає Ступак.

Для росіян це дійсно болюча втрата, адже це черговий знищений корабель та чергова знищена партія російських моряків,

– розповідає експрацівник СБУ.

"У такі моменти, фактор деморалізації працює з блискавичною швидкістю. Тепер окупантам, аби врятуватись від нашої зброї, потрібно ледь не вручну промальовувати сліпі зони і розташовуватись максимально далеко від нашої берегової лінії", – додає Ігор Ступак.

Якщо підтвердиться інформація про те, що цей "ТОР" був активним та не спрацював – тоді окупанти взагалі не знатимуть, як протидіяти нашим ракетам, каже він.

Що трапилось із буксиром окупантів "Васілієм Бехом"

Завдати влучного удару по буксирові вдалось в акваторії Чорного моря. Це наші військові зробили під час спроби окупантами транспортувати до острова Зміїного особовий склад, а також боєприпаси та зброю.

Цікаво, що не врятував від атаки українських військових "Василія Беха" навіть зенітно-ракетний комплекс "ТОР". Попри його наявність на буксирі, наші Військово-морські Сили "демілітаризували російських загарбників".

Глава Одеської ОВА Максим Марченко підтвердив цю інформацію.

Окупанти все ще можуть завдавати потужних ударів з акваторії Чорного моря

Журналісти повідомляють, що з портів тимчасово окупованого Севастополя окупанти продовжують виводити в море носії ракет. Мовиться про 9 з 14 одиниць техніки, з якої здатні запускати ракети типу "Калібр".

Наразі відомо, що підводний човен "Алроса" вкотре відправили на проведення ремонтних робіт. Водночас його замінили інші судна.

Мовиться про:

7 суден, які належать до чорноморського флоту Росії;

"Славутич" – український середній корабель для проведення розвідки.

Останній російські загарбники поцупили. Його ворог відібрав у лютому – березні 2014 року, коли проводив окупацію півострова Крим. Додамо, що судно мало бортовий номер U510, але його кілька років тому окупанти замалювали.

Чому втрата буксира "Василій Бех" значна для окупантів – дивіться відео

