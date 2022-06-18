Туда должны были доставить личный склад, боеприпасы, вооружение и топливо. Об этом во время стрима 24 канала напомнил журналист Роман Цымбалюк.

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Пока там кафиры, можно сжигать все до фона

Мы начали обстреливать их судообеспечение нашими противокорабельными ракетами. Боюсь, развернутая группировка просто сдохнет с голоду,

– сказал Роман.

Журналист считает, что россиян можно просто уничтожать, чтобы те не мучились. "Himars могут стрелять прямой наводкой по острову. Пока там кафиры, можно сжигать все до фона. Все равно все придется строить с нуля, никакой инфраструктуры там не осталось", – отметил спикер.

Во всем виноват Запад

Цимбалюк добавил, что Кремль обвиняет Запад в том, что он якобы ведет неправильную макроэкономическую политику. В то же время "специальная военная операция" к экономическим и энергетическим проблемам, росту цен и голоду в мире не имеет никакого отношения.

"Это бункерное создание трижды говорило о том, что они "не могли поступить иначе". Оправдывайся, оправдывайся. Однако никто тебя не простит", - подытожил Цымбалюк.

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