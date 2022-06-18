Така установка ефективна в боротьбі проти повітряних цілей та навіть у боях з ворожою броньованою технікою. У Бундесвері добре постаралися, щоб її системи могли не просто сповіщати про наближення ворога, але й фіксували, відстежували й самостійно знищували.

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Що таке Gepard

Gepard – розробка 60 – 70 років, яка стала на озброєння Бундесверу для захисту наземних військ від авіанальотів. Це зенітна самохідна артилерія створена для бою на близьких дистанціях, щоб захищати передові підрозділи, які перебувають у безпосередній близькості до ворога.

Попри те, що ефективна робоча дальність від 3,5 до 5,5 кілометрів (все залежить від боєприпасу), Gepard має дуже потужні радіолокаційні системи.

Зокрема радари, які відстежують повітряний простір у радіусі 15 кілометрів. Водночас системи можуть ідентифікувати об'єкти у повітрі за принципом "свій – чужий", що допомагає уникнути вогню по союзниках.



Gepard – маневрова, швидка та скорострільна установка / Фото Bundeswehr

Gepard робить практично все сама: шукає ціль, визначає положення у просторі, обчислює швидкість та фіксує мішень. Все, що треба зробити оператору – відкрити вогонь, натиснувши на кнопку.

Автоматизована система управління вогнем враховує при стрільбі атмосферний тиск, температуру, вологість повітря, швидкість та напрямок вітру. Це значно спрощує життя навіднику та економить дуже багато часу.

Цікаво! Усі ці обрахунки машина починає робити, коли на радарі з'являється ворожа ціль. Зазвичай від обчислювальних операцій до відкриття вогню минає лише 30 секунд.

Характеристики установки

З озброєння – дві 35-міліметрові швидкострільні гармати. Кожна з них випускає по 550 снарядів на хвилину. Тобто за секунду Gepard робить 18 пострілів.

Оскільки комп'ютерні системи самостійно обчислюють координати цілі, ця зенітна установка ще й автоматично вносить поправки у свою стрільбу. До речі, обидві гармати повертаються на 360 градусів і можуть збивати цілі, що летять на висоті не більше ніж 3 кілометри.

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Важить ця зенітна самохідна установка майже 48 тонн. Водночас вона може розвивати швидкість до 65 кілометрів на годину. Екіпаж – всього 3 особи: водій, командир і навідник. Ці люди можуть забезпечувати надійне прикриття для військ на передовій, оскільки темп стрільби – 1 100 пострілів на хвилину.

Скорострільність Gepard – це не тільки великий плюс цієї системи, але і її великий мінус. Цій установці потрібна дійсно велика кількість боєприпасів.

Усе через те, що 20 тисяч снарядів вона випустить у ворога всього за 20 хвилин безперервного бою. Втім, заради справедливості потрібно сказати, що оператор сам може обрати темп стрільби: чергами, одиничними чи повний залп.

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Крім того, ця зенітна самохідна установка має можливості модифікації і її можна оснастити різноманітними пусковими установками. Наприклад, бронебійними керованими ракетами й навіть "Стінгерами".

Однак такі модифікації трапляються вкрай рідко. Усе-таки завдання Gepard – трощити повітряні цілі ворога й робити це у парі з іншою броньованою технікою, адже через відносно невелику дальність бою ця установка не підходить для самостійної роботи на першій лінії фронту.

Якими є переваги Gepard

Гусенична база, яка дісталася від танка Leopard 1, дозволяє Gepard проходити у важкодоступні місця, куди інші установки схожого типу, наприклад на колесах, дістатися просто не здатні. Це дозволяє замаскувати цю зброю, аби зробити її менш вразливою до ворожих атак і завдавати ударів із засідок.



Гусенична база дозволяє проходити у важкодоступні місця / Фото Bundeswehr

Ба більше, маневровість та широкий спектр боєприпасів цієї зенітної установки роблять її ефективною зброєю навіть проти важкої броньованої техніки росіян. Уявіть російський Т-80 чи Т-90, у який всього за секунду прилетить 18 бронебійних снарядів, що здатні перетворити такий танк на решето.

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Теоретично Gepard може бути ефективним навіть у боротьбі проти крилатих ракет, які літають на низьких висотах. Тобто спектр використання тут доволі широкий. Однак найефективніше його використовувати проти ворожої авіації, що працює на низьких висотах. У росіян такої техніки вдосталь: "Крокодили", Мі-24 й навіть СУ-25.

Втім, з появою Gepard у лавах Збройних Сил України приземляти рашистські літаки та гелікоптери стане значно легше.