Такая установка эффективна в борьбе против воздушных целей и даже в боях с вражеской бронированной техникой. В Бундесвере хорошо постарались, чтобы ее системы могли не просто оповещать о приближении врага, но и фиксировали, отслеживали и самостоятельно уничтожали.

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Что такое Gepard

Gepard – разработка 60 – 70 годов, которая стала на вооружение Бундесвера для защиты наземных войск от авианалетов. Это зенитная самоходная артиллерия, созданная для боя на близких дистанциях, чтобы защищать передовые подразделения, находящиеся в непосредственной близости к врагу.

Несмотря на то, что эффективная рабочая дальность от 3,5 до 5,5 км (все зависит от боеприпаса), Gepard имеет очень мощные радиолокационные системы.

В частности, радары, которые отслеживают воздушное пространство в радиусе 15 километров. В то же время, системы могут идентифицировать объекты в воздухе по принципу "свой – чужой", что помогает избежать огня по союзникам.



Gepard – маневровая, быстрая и скорострельная установка / Фото Bundeswehr

Gepard делает практически все сама: ищет цель, определяет положение в пространстве, вычисляет скорость и фиксирует мишень. Все, что нужно сделать оператору – открыть огонь, нажав кнопку.

Автоматизированная система управления огнем учитывает при стрельбе атмосферное давление, температуру, влажность воздуха, скорость и направление ветра. Это значительно упрощает жизнь наводчика и экономит очень много времени.

Интересно! Все эти обсчеты машина начинает делать, когда на радаре появляется враждебная цель. Обычно от вычислительных операций до открытия огня уходит всего 30 секунд.

Характеристики установки

С вооружения – две 35-миллиметровые быстрострельные пушки. Каждое из них выпускает по 550 снарядов в минуту. То есть в секунду Gepard производит 18 выстрелов.

Поскольку компьютерные системы самостоятельно вычисляют координаты цели, эта зенитная установка еще и автоматически вносит поправки в свою стрельбу. Кстати, обе пушки возвращаются на 360 градусов и могут сбивать цели, летящие на высоте не более 3 километров.

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Весит эта зенитная самоходная установка почти 48 тонн. В то же время, она может развивать скорость до 65 километров в час. Экипаж – всего 3 человека: водитель, командир и наводчик. Эти люди могут обеспечивать надежное прикрытие для войск на передовой, поскольку темп стрельбы – 1100 выстрелов в минуту.

Скорострельность Gepard – это не только большой плюс этой системы, но и ее большой минус. Этой установке нужно действительно большое количество боеприпасов.

Все потому, что 20 тысяч снарядов она выпустит во врага всего за 20 минут непрерывного боя. Впрочем, справедливости ради нужно сказать, что оператор сам может выбрать темп стрельбы: очередями, единичными или полный залп.

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Кроме того, эта зенитная самоходная установка имеет возможности модификации, и ее можно оснастить разнообразными пусковыми установками. К примеру, бронебойными управляемыми ракетами и даже "Стингерами".

Однако такие модификации встречаются крайне редко. Все-таки задача Gepard – крушить воздушные цели врага и делать это в паре с другой бронированной техникой, ведь из-за относительно небольшой дальности боя эта установка не подходит для самостоятельной работы на первой линии фронта.

Каковы преимущества Gepard

Гусеничная база, доставшаяся от танка Leopard 1, позволяет Gepard проходить в труднодоступные места, куда другие установки похожего типа, например на колесах, добраться просто не способны. Это позволяет замаскировать это оружие, чтобы сделать его менее уязвимым к вражеским атакам и наносить удары из засад.



Гусеничная база позволяет проходить в труднодоступные места / Фото Bundeswehr

Более того, маневренность и широкий спектр боеприпасов этой зенитной установки делают ее эффективным оружием даже против тяжелой бронированной техники россиян. Представьте российский Т-80 или Т-90, в который всего через секунду прилетит 18 бронебойных снарядов, способных превратить такой танк в решето.

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Теоретически Gepard может быть эффективным даже в борьбе против крылатых ракет, летающих на низких высотах. То есть спектр использования здесь достаточно широк. Однако эффективнее всего его использовать против вражеской авиации, работающей на низких высотах. У россиян такой техники достаточно: "Крокодилы", Ми-24 и даже СУ-25.

Впрочем, с появлением Gepard в рядах Вооруженных Сил Украины приземлять рашистские самолеты и вертолеты станет гораздо легче.