Особенности MQ-9 Reaper
Этот дрон может долететь из Киева в Москву и вернуться назад. Он на 200 километров в час быстрее Байрактара и летает на высоте до 15 километров.
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Также он несет на себе более мощные боеприпасы, чем его турецкий аналог. Но и цена тоже немаленькая.
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Сколько стоит MQ-9 Reaper?
При цене Байрактара до 2-х миллионов долларов, цена на эту "хищную птичку" стартует от 32 миллионов. Разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper считается самым мощным боевым дроном в мире.
Разработкой этого дрона в 2001 году занималась компания General Atomics по заказу ВВС США. Американским коммандос требовалось оружие, которое могло бы действовать автономно, а это позволяло уменьшить количество военных на передовой. Главное – запустить беспилотник, а вот управлять им можно с любой точки на планете.
Самый мощный боевой дрон в мире MQ-9 Reaper / Скриншот с видео Haci Productions
Всё благодаря спутниковым каналам связи. Именно поэтому сигнал с дроном невозможно ни перебить, ни оборвать системами радиоэлектронной борьбы. Если уж эта птица вылетела на охоту – она обязательно вернется с добычей.
Характеристики
Размеры и характеристики этого хищника просто поражают. Фактически – это самолет.
- Размах крыльев: 20,1 метра
- Длина: 11 метров
- Высота: 3,8 метра
- Вес: 2 223 килограммов
- Грузоподъемность: 1 700 килограммов
- Потолок: 15 километров
- Дальность полета: 1850 километров
- Скорость: 400 километров в час
- Автономность: до 27 часов
Управлять этим дроном не просто. Нужно 2 человека. Пилот, который дистанционно управляет беспилотником и командует миссией, и второй член экипажа, отвечающий за наблюдение и наведение оружия.
Управляют дроном 2 человека / Скриншот с видео Haci Productions
Современных компьютеризированных систем в этом дроне предостаточно. Его точность предоставляет уникальные возможности для нанесения ударов по важным статическим и подвижным целям.
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В этом беспилотнике помогают многоспектральная система прицеливания, сенсоры, датчики и цветная камера. Кроме того, есть еще и лазерные дальномеры, максимально точно определяющие дистанцию до цели.
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Какие миссии может выполнять
Все это в комплексе позволяет Reaper не только метать управляемые бомбы, но и запускать хирургически точные ракеты AGM-114 Hellfire.
Касем Сулеймани был генералом Корпуса стражей исламской революции, Командующим спецподразделением. Reaper с высоты птичьего полета выпустил всего одну ракету Hellfire – и от генерала не осталось ничего. Только каркас его бронированного автомобиля.
Спецслужбы исламского государства после атаки еще несколько месяцев не могли понять, как погиб Сулеймани. Ведь Reaper практически невидим для радаров и систем ПВО.
А вообще – информацию о боевых вылетах этого беспилотника американцы пытаются держать в секрете. И не зря. Все же, по состоянию на сегодняшний день – это самый мощный дрон в мире, которому действительно нет аналогов.
Аналогов MQ-9 Reaper нет / Скриншот с видео Gung Ho Vids
Фактически это многоцелевой самолет, который может выполнять множество миссий:
- разведку;
- сопровождение конвоя;
- огневую поддержку;
- и, как показала практика в Ираке, – специальные миссии.
Однако надо помнить, что этот дрон не может работать абсолютно автономно. Успех миссии зависит, прежде всего, от экипажа, который должен стать с этой птичкой одним целым.
Выстрелы происходят аналогично, как из истребителя или бомбардировщика: беспилотник нужно нацелить под правильным углом за несколько километров до цели. От запуска снаряда до попадания в мишень уходит в среднем 30 секунд. Все зависит от расстояния.
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Украинские Байрактары, имеющие дальность управления в 150 километров, помогли ВСУ переломить ход битвы в свою пользу. Жгли колонны техники, топили катера и уничтожали вражеские позиции. Трудно представить, какие возможности предоставляют американские Reaper, учитывая их боеспособность, дальность полета и другие характеристики.
Сегодня MQ-9 стоят на вооружении самых мощных армий планеты:
- США;
- Великобритания;
- Италия;
- Турция;
- Франция.
Надеемся, к этому списку прибавится и Украина.