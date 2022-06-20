Утром 20 июня российские военные снова попытались обстрелять Одесскую область. Как отмечают в оперативном командовании "Юг", враг выпустил две ракеты "Оникс".

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Вражеские ракеты сбили силы ПВО

К счастью, крылатые ракеты типа Оникс удалось сбить силам ПВО в воздухе. Их российские захватчики выпустили из ракетного комплекса, расположенного на территории временно оккупированного Крыма.

Известно, что ракетные атаки произошли дважды за эти сутки: