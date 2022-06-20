Такую информацию обнародовал журналист Роман Цымбалюк. Он отметил, что также получили ранения 47 военнослужащих отряда "Ахмат", прибывшего из Чечни.

Воздушные силы 19 июня уничтожили опорный пункт и ротную тактическую группу оккупантов

"Ахмат" не привлекают непосредственно к боевым действиям

Цымбалюк называет даже несколько имен уничтоженных кадыровцев: Долдаев Махмуд, Мусаев Мовла, Бакмурзаев Ховажи, Иблиев Магомед, Джабраилов Малик, Любхан Зайнул, Яндиев Аслан.

При этом журналист отметил, что непосредственно к боевым действиям "Ахмат" не привлекается. Кадыровцы занимаются зачисткой улиц и домов.

Бои за Северодонецк не прекращаются

В украинском Генштабе рассказали, что напряженные бои за Северодонецк продолжаются. Сюда враг продолжает опрокидывать как живую силу, так и вооружение. Кроме того, противник накрывает огнем населенные пункты, расположенные вокруг, в частности, под ударом Лисичанск.

Ранее Институт изучения войны сообщил, что наступление россиян из-за больших потерь затормозилось по всем направлениям. Единственным исключением является Северодонецк , куда россияне продолжают бросать ресурсы.

Обратите внимание! В обращении от 19 июня президент Зеленский назвал Северодонецк одной из самых горячих точек фронта. Однако глава государства заверил, что наши защитники там держатся.

Стоит посмотреть Как ССО держат Северодонецк: эксклюзивное видео из окрестностей города

Кадыровцы на войне в Украине: последние новости

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил , что в оккупированном городе сейчас находятся и кадыровцы, и российские военные. И те, и другие относятся к местным жителям очень плохо. В большинстве своем подразделение "Ахмат" контролирует территорию не в самом городе, а вблизи него.

Причем есть напряжение между россиянами и чеченцами. Они считают друг друга "неадекватами".

Также об этом свидетельствуют события в начале июня на оккупированной части Херсонщины. Там ингуши пострелялись с кадыровцами из- за разделения награбленного.

Тем временем в Луганской области получил ранение заместитель командира спецполка Кадырова – подполковник Межед Уцмигов . Он вместе с бойцами засел в одном из домов Камышевахи, чтобы устроить огневую точку. При обстреле кадыровцу травмировало ногу.

Стоит посмотреть: как ССО ВСУ защищают Северодонецк