Таку інформацію оприлюднив журналіст Роман Цимбалюк. Він зазначив, що також дістали поранення 47 військовослужбовців загону "Ахмат", який прибув із Чечні.

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"Ахмат" не залучають безпосередньо до бойових дій

Цимбалюк називає навіть кілька імен знищених кадирівців:Долдаєв Махмуд, Мусаєв Мовла, Бакмурзаєв Ховажі, Іблієв Магомед, Джабраїлов Малік, Любхан Зайнул, Яндієв Аслан.

При цьому журналіст зауважив, що безпосередньо до бойових дій "Ахмат" не залучають. Кадирівці займаються зачисткою вулиць та будинків.

Бої за Сєвєродонецьк не припиняються

В українському Генштабі розповіли, що напружені бої за Сєвєродонецьк тривають. Сюди ворог продовжує перекидати, як живу силу, так і озброєння. Окрім того, противник накриває вогнем населені пункти, що розташовані навколо, зокрема, під ударом – Лисичанськ.

Раніше Інститут вивчення війни повідомив, що наступ росіян через великі втрати загальмувався на всіх напрямках. Єдиним винятком є Сєвєродонецьк, куди росіяни продовжують кидати ресурси.

Зверніть увагу! У зверненні від 19 червня президент Зеленський назвав Сєвєродонецьк однією з найгарячіших точок фронту. Проте глава держави запевнив: наші оборонці там тримаються.

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Кадирівці на війні в Україні: останні новини

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупованому місті зараз перебувають і кадирівці, і російські військові. І ті, і ті ставляться до місцевих жителів дуже погано. Здебільшого підрозділ "Ахмат" контролює територію не у самому місті, а поблизу нього.

При чому є напруження між росіянами та чеченцями. Вони вважають один одного "неадекватами".

Також про це свідчать і події на початку червня на окупованій частині Херсонщини. Там інгуші пострілялись з кадирівцями через поділ награбованого.

Тим часом на Луганщині дістав поранення заступник командира спецполку Кадирова – підполковник Межед Уцмигов. Він разом з бійцями засів в одному з будинків Комишувахи, аби влаштувати вогневу точку. Під час обстрілу кадирівцю травмувало ногу.

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