Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 20 червня. Розповідаємо, якою є загальна ситуація на фронті.

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Бої за Сєвєродонецьк не припиняються

Російські загарбники з усіх сил намагаються встановити контроль над Сєвєродонецьком. Для цього ворог продовжує перекидати туди як живу силу, так і озброєння.

Крім того, не вщухають обстріли поблизу Лисичанська, Сиротиного, Воронового, Борівського, Білої Гори, Устинівки, Мирної Долини та Тошківки. По них загарбники били зі ствольної, а також реактивної артилерії. А ще завдавали авіаударів кількома літаками Су-25 неподалік Білої Гори та Мирної Долини.



Актуальна карта бойових дій поблизу Сєвєродонецька / Скриншот liveuamap

На Слов'янському напрямку також не припиняються обстріли зі ствольної артилерії та РСЗВ. Під ворожий вогонь потрапили райони Чепіля, Пришибу, Протопопівки, Великої Комишувахи, Дібрівного, Вірнопілля, Маяка, Курульки, Богородичного, Мазанівки, Краснопілля, а також Долини.

Яка ситуація не решті напрямків

Бахмутський напрямок. Упродовж минулої доби ворог зі ствольної та реактивної артилерії бив по районах Оріхового, Золотого-3, Миколаївки, Берестового, Білогорівки, Яковлівки, Покровського, Клинового, Зайцевого та Нью-Йорка. Авіаційного удару він завдав неподалік Яковлівки. Не минулось і без ракетних обстрілів поблизу Травневого, Доломітного, Зайцевого, а також Нью-Йорка.

Зауважимо, що на Лиманському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках теж непросто. Там російські бійці роблять усе можливе, щоб не допустити перегрупування підрозділів ЗСУ.

Лиманський напрямок. Окупанти використали два літаки Су-25, щоб завдати чергового авіаудару. Вони били по Пришибу. А от під ракетний удар потрапив район Маяків.

Авдіївський напрямок. Тут теж не минулось без авіаударів. Мовиться про райони Шевченка та Вугледару.



Карта бойових дій на Донбасі / Скриншот liveuamap

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Слобожанський напрямок. Тут теж не минулось без авіаударів, а також артилерійських обстрілів. Ворог бив по районах Тимофіївки, а також Морозної Долини.

Харківський напрямок. Ворог тут робить усе можливе, щоб не допустити наших військових до кордону. Крім того, російські загарбники продовжують обстрілювати з артилерії райони Козачої Лопані, Малих Проходів, Дементіївки, Петрівки, Верхнього Салтова, Рубіжного. Під ворожий вогонь потрапили й околиці самого Харкова.

Південнобузький напрямок. Тут окупанти намагаються утримати рубежі, захоплені ними раніше. Крім того, стають на заваді наступу наших військових. Що стосується активних бойових дій, то їх тут не спостерігали.

Водночас загарбники били по районах Червоного Яру, Мурахівки, Калинівки, Зеленого Гаю, Квітневого, Поляни, Червоної Долини, Широкого, Благодатного, Зорі та Лупаревого. Використовував ворог ствольну, а також реактивну артилерії.



Яка зараз ситуація на Південнобузькому напрямку / Скриншот liveuamap

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, на Волинському та Поліському напрямку без суттєвих змін. Що ж стосується Сіверського, то тут ворог усе ще утримує до трьох батальйонних тактичних груп, а також підрозділи десантників. Вони перебувають поблизу кордонів у Брянській і Курській області для прикриття.

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