Також наші бійці приземлили черговий російський безпілотник. Українські авіаційні підрозділи працюють на багатьох напрямках.

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Захисники знищили ворожий опорний пункт

У командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, що авіація продовжує захищати суверенітет та державну цілісність України.

Винищувачі Повітряних Сил патрулюють повітряний простір та прикривають дії ударної авіації, яка завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів на кількох напрямках,
– мовиться у повідомленні.

Російські окупанти 19 червня втратили:

  • безпілотний літальний апарат, який знищили бійці підрозділу зенітних ракетних військ;
  • техніку, особовий склад ротно-тактичної групи та один з опорних пунктів, які знешкодили внаслідок авіанальотів.

Росія стрімко втрачає військових та техніку

З початку повномасштабної війни окупаційні війська зазнають в Україні катастрофічних втрат. За понад 3 місяці українським захисникам вдалося ліквідувати приблизно 33,6 тисячі загарбників.

Також Росія втрачає силу-силенну техніки, яка подекуди коштує кілька мільйонів доларів за одиницю. Зокрема, станом на 19 червня бійці ЗСУ вже знищили:

  • 1468 танків,
  • 3577 бойових броньованих машин,
  • 745 артилерійських систем,
  • 235 реактивних систем залпового вогню,
  • 98 засобів протиповітряної оборони,
  • 216 літаків,
  • 181 гелікоптер,
  • 598 безпілотників оперативно-тактичного рівня,
  • 130 крилатих ракет,
  • 14 кораблів та катерів,
  • 2523 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн,
  • 55 одиниць спеціальної техніки.

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Війна Росії проти України: останні новини

  • Армія Білорусі продовжує свої навчання поблизу кордонів з Україною. Низка експертів наголошують, що для нападу в білорусів замало сил. Зокрема, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
  • Наразі білоруська армія проводить мобілізаційні навчання. Якщо солдатів почнуть "садити на техніку", тоді загроза нападу стане реальнішою.
  • Водночас росіяни продовжують будувати оборону на території тимчасово окупованої Херсонщини. Зокрема, вони нарощують системи ППО. Також тривають роботи з удосконалення першого та другого рубежів оборони.
  • Окрім цього, активіст та блогер Сергій Стерненко оприлюднив досить цікаву інформацію з телефону 21-річного російського окупанта, якого ліквідували у травні. Загарбник йшов на Київ з Білорусі та був впевнений, що війна триватиме менш як тиждень.
  • Коли бійці ЗСУ вигнали окупантів з Київщини, їх перекинули через Білорусь у Бєлгород. Потім вони зайшли на Харківщину через КПП Чугунівка.

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