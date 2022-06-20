Також наші бійці приземлили черговий російський безпілотник. Українські авіаційні підрозділи працюють на багатьох напрямках.
Цікаво За 72 години на окупованому Донбасі знищили щонайменше 7 об'єктів з боєприпасами, – InformNapalm
Захисники знищили ворожий опорний пункт
У командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, що авіація продовжує захищати суверенітет та державну цілісність України.
Винищувачі Повітряних Сил патрулюють повітряний простір та прикривають дії ударної авіації, яка завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів на кількох напрямках,
– мовиться у повідомленні.
Російські окупанти 19 червня втратили:
- безпілотний літальний апарат, який знищили бійці підрозділу зенітних ракетних військ;
- техніку, особовий склад ротно-тактичної групи та один з опорних пунктів, які знешкодили внаслідок авіанальотів.
Росія стрімко втрачає військових та техніку
З початку повномасштабної війни окупаційні війська зазнають в Україні катастрофічних втрат. За понад 3 місяці українським захисникам вдалося ліквідувати приблизно 33,6 тисячі загарбників.
Також Росія втрачає силу-силенну техніки, яка подекуди коштує кілька мільйонів доларів за одиницю. Зокрема, станом на 19 червня бійці ЗСУ вже знищили:
- 1468 танків,
- 3577 бойових броньованих машин,
- 745 артилерійських систем,
- 235 реактивних систем залпового вогню,
- 98 засобів протиповітряної оборони,
- 216 літаків,
- 181 гелікоптер,
- 598 безпілотників оперативно-тактичного рівня,
- 130 крилатих ракет,
- 14 кораблів та катерів,
- 2523 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн,
- 55 одиниць спеціальної техніки.
Варто прочитати У степах Донбасу "загубився" ще один ворожий танк: ЗСУ ліквідували його прямим влучанням
Війна Росії проти України: останні новини
- Армія Білорусі продовжує свої навчання поблизу кордонів з Україною. Низка експертів наголошують, що для нападу в білорусів замало сил. Зокрема, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
- Наразі білоруська армія проводить мобілізаційні навчання. Якщо солдатів почнуть "садити на техніку", тоді загроза нападу стане реальнішою.
- Водночас росіяни продовжують будувати оборону на території тимчасово окупованої Херсонщини. Зокрема, вони нарощують системи ППО. Також тривають роботи з удосконалення першого та другого рубежів оборони.
- Окрім цього, активіст та блогер Сергій Стерненко оприлюднив досить цікаву інформацію з телефону 21-річного російського окупанта, якого ліквідували у травні. Загарбник йшов на Київ з Білорусі та був впевнений, що війна триватиме менш як тиждень.
- Коли бійці ЗСУ вигнали окупантів з Київщини, їх перекинули через Білорусь у Бєлгород. Потім вони зайшли на Харківщину через КПП Чугунівка.
Буде цікаво – ССО героїчно боронять Сєвєродонецьк: дивіться відео