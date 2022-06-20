Також наші бійці приземлили черговий російський безпілотник. Українські авіаційні підрозділи працюють на багатьох напрямках.

Цікаво За 72 години на окупованому Донбасі знищили щонайменше 7 об'єктів з боєприпасами, – InformNapalm

Захисники знищили ворожий опорний пункт

У командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, що авіація продовжує захищати суверенітет та державну цілісність України.

Винищувачі Повітряних Сил патрулюють повітряний простір та прикривають дії ударної авіації, яка завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів на кількох напрямках,

– мовиться у повідомленні.

Російські окупанти 19 червня втратили:

безпілотний літальний апарат, який знищили бійці підрозділу зенітних ракетних військ;

техніку, особовий склад ротно-тактичної групи та один з опорних пунктів, які знешкодили внаслідок авіанальотів.

Цікаво! Ротна тактична група виконує ті ж завдання, що й батальйонна тактична група. Однак перша зазвичай є частиною сухопутних військ, а друга – це загальновійськовий підрозділ. У РТГр переважно входять наступні підрозділи: механізований, танковий, артилерійський та мінометний, інженерно-саперний та інші.

Росія стрімко втрачає військових та техніку

З початку повномасштабної війни окупаційні війська зазнають в Україні катастрофічних втрат. За понад 3 місяці українським захисникам вдалося ліквідувати приблизно 33,6 тисячі загарбників.

Також Росія втрачає силу-силенну техніки, яка подекуди коштує кілька мільйонів доларів за одиницю. Зокрема, станом на 19 червня бійці ЗСУ вже знищили:

1468 танків,

3577 бойових броньованих машин,

745 артилерійських систем,

235 реактивних систем залпового вогню,

98 засобів протиповітряної оборони,

216 літаків,

181 гелікоптер,

598 безпілотників оперативно-тактичного рівня,

130 крилатих ракет,

14 кораблів та катерів,

2523 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн,

55 одиниць спеціальної техніки.

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Війна Росії проти України: останні новини

Армія Білорусі продовжує свої навчання поблизу кордонів з Україною. Низка експертів наголошують, що для нападу в білорусів замало сил. Зокрема, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Наразі білоруська армія проводить мобілізаційні навчання. Якщо солдатів почнуть "садити на техніку", тоді загроза нападу стане реальнішою.

Водночас росіяни продовжують будувати оборону на території тимчасово окупованої Херсонщини. Зокрема, вони нарощують системи ППО. Також тривають роботи з удосконалення першого та другого рубежів оборони.

Окрім цього, активіст та блогер Сергій Стерненко оприлюднив досить цікаву інформацію з телефону 21-річного російського окупанта, якого ліквідували у травні. Загарбник йшов на Київ з Білорусі та був впевнений, що війна триватиме менш як тиждень.

Коли бійці ЗСУ вигнали окупантів з Київщини, їх перекинули через Білорусь у Бєлгород. Потім вони зайшли на Харківщину через КПП Чугунівка.

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