Ця загроза не така велика, як хотілося б Росії чи самому Лукашенку, однак вона існує. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Якщо білоруських військових "садитимуть" на техніку, загроза буде реальною

За його словами, до 8 липня у Білорусі проводять "навчання з мобілізації". Вони зберуть військовозобов'язаних, а далі за їхніми діями потрібно буде спостерігати.

Якщо їх будуть навчати та "садити" на техніку, тоді так, дійсно, вони готуються більш-менш серйозно. Ця підготовка повинна тривати 1 – 2 місяці, а в кращому випадку – 3. Зазвичай програма розрахована на 2 – 3 місяці,

– пояснив Жданов.

Однак і за такого розвитку подій білоруси навряд зможуть зробити щось серйозніше, ніж просто відвернути на себе увагу частини Збройних Сил України від основних напрямків бойових дій з Росією. Хоча їм, найімовірніше, ставитимуть завдання перерізати шляхи постачання зброї – це найвища мета для Путіна.

Річ у тім, що головним критерієм для оцінювання армії є бойовий досвід. "У нас його – хоч відбавляй. Ми його набуваємо кожної доби й кожної хвилини", – сказав експерт.

Натомість білоруська армія ніколи ніде не воювала. За словами Жданова, усі, хто там хотів взяти до рук зброю та повоювати, вже найнялися до лав росіян. Мова йде про 1,5 – 2 тисячі білорусів у російській формі та під російським прапором, які зараз перебувають на Запорізькому напрямку.

Серед решти білорусів у більшості панують антивоєнні настрої. Проти війни та втручання у бойові дії між Україною та Росією налаштовані й більшість військовозобов'язаних, яких мобілізують.

Жданов вважає, що ці настрої відстежує та розуміє й Лукашенко, а тому він буде до останнього "петляти", аби не втручатися в війну.

Жданов розповів про загрозу нападу з боку Білорусі: дивіться відео