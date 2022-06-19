Зараз проходять командно-штабні навчання, де основна задача тилове забезпечення підрозділів, що знаходяться на тимчасово окупованій території. Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер Сергій Бульба.
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На його думку, максимум, що росіяни зможуть довірити білорусам, – тилове забезпечення, проте не більше.
Кількість білоруських військових
Сергій Бульба розповів, що, наприклад, зараз на кордоні стояла 5 бригада – це сили спеціальних операцій (ССО). Її мусить поміняти 120 мотопіхотна бригада, проте поки що ротація підвисла.
До ССО належить якраз три бригади – Брест, Мар'їна Горка та Вітебськ. Особовий склад – це близько 9 тисяч людей разом з солдатами термінової служби,
– повідомив білоруський опозиціонер Сергій Бульба.
Він нагадав, що ні офіцери, ні солдати не мають бойового досвіду. Проте Росія приділяла значну увагу ССО Білорусі.
"Вони постійно разом мають навчання 1 раз на рік чи 2 рази на рік. Вони привчені одне до одного. Сили спеціальних операцій Білорусі росіяни називають – "наші", – акцентував Сергій Бульба.
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Яка ситуація в Білорусі: останні новини
- Білорусь надала Росії свою територію для вторгнення в Україну і досі дозволяє російським військовим бомбардувати українські міста. До початку повномасштабної агресії з боку Росії керівництво Білорусі цинічно обманювало верхівку української влади. Відповідну заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов.
- На територію Білорусі за останній час прибули кілька тисяч російських найманців з ПВК (приватної військової компанії) "Вагнера". Вони там перебувають з різних причин.
- Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що наразі в Білорусі немає стільки військ, як було 24 лютого. Коли ЗСУ вигнали російських загарбників з Київщини, їх передислокували на Схід України.
- Білоруським держЗМІ Олександр Лукашенко видав погрози щодо нібито обстрілів Києва, які може здійснити його режим. Але також сказав, що воювати не збирається.
- Володимир Зеленський 15 червня зібрав засідання щодо можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі. Він доручив перевірити готовність у чотирьох областях.