Сейчас проходят командно-штабные учения, где основная задача – тыловое обеспечение подразделений, находящихся на временно оккупированной территории. Об этом 24 канала рассказал белорусский оппозиционер Сергей Бульба.
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По его мнению, максимум, что россияне смогут доверить белорусам – тыловое обеспечение, но не больше.
Количество белорусских военных
Сергей Бульба рассказал, что, например, сейчас на границе стояла 5 бригада – это силы специальных операций (ССО). Ее должна сменить 120 мотопехотная бригада, однако пока ротация подвисла.
В ССО входят три бригады – Брест, Марьина Горка и Витебск. Личный состав – это около 9 тысяч человек вместе с солдатами срочной службы,
– сообщил белорусский оппозиционер Сергей Бульба.
Он напомнил, что ни офицеры, ни солдаты не имеют боевого опыта. Однако Россия уделяла большое внимание ССО Беларуси.
Они постоянно вместе имеют обучение 1 раз в год или 2 раза в год. Они приучены друг к другу. Силы специальных операций Беларуси россияне называют - "наши", - акцентировал Сергей Бульба.
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Какая ситуация в Беларуси: последние новости
- Беларусь предоставила России свою территорию для вторжения в Украину и до сих пор позволяет российским военным бомбить украинские города. До начала полномасштабной агрессии со стороны России руководство Беларуси цинично обманывало верхушку украинской власти. Соответствующее заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.
- На территорию Беларуси за последнее время прибыли несколько тысяч российских наемников из ПВК (частной военной компании) "Вагнера". Они там находятся по разным причинам.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в настоящее время в Беларуси нет столько войск, как было 24 февраля. Когда ВСУ выгнали российских захватчиков из Киевщины, они были передислочены на Восток Украины.
- Белорусским госСМИ Александр Лукашенко выдал угрозы якобы обстрелам Киева , которые могут осуществить его режим. Но также сказал, что воевать не собирается.
- Владимир Зеленский 15 июня собрал заседание о возможной угрозе нового вторжения со стороны Беларуси. Он поручил проверить готовность в четырех областях.