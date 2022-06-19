Сейчас проходят командно-штабные учения, где основная задача – тыловое обеспечение подразделений, находящихся на временно оккупированной территории. Об этом 24 канала рассказал белорусский оппозиционер Сергей Бульба.

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По его мнению, максимум, что россияне смогут доверить белорусам – тыловое обеспечение, но не больше.

Количество белорусских военных

Сергей Бульба рассказал, что, например, сейчас на границе стояла 5 бригада – это силы специальных операций (ССО). Ее должна сменить 120 мотопехотная бригада, однако пока ротация подвисла.

В ССО входят три бригады – Брест, Марьина Горка и Витебск. Личный состав – это около 9 тысяч человек вместе с солдатами срочной службы,

– сообщил белорусский оппозиционер Сергей Бульба.

Он напомнил, что ни офицеры, ни солдаты не имеют боевого опыта. Однако Россия уделяла большое внимание ССО Беларуси.

Они постоянно вместе имеют обучение 1 раз в год или 2 раза в год. Они приучены друг к другу. Силы специальных операций Беларуси россияне называют - "наши", - акцентировал Сергей Бульба.

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