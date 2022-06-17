Белорусским госСМИ он выдал угрозы якобы обстрелам Киева, которые могут осуществить его режим. Но также сказал, что воевать не собирается, сообщает 24 канал.

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Вторгнется ли белорусская армия в Украину

В последнее время у наших границ Беларусь очень активно развернула якобы военные учения. В Украине по этому поводу уже начали готовиться к вероятному вторжению, ведь подобные "учения" были и до 24 февраля. Лукашенко спросили, перейдет ли его армия в границу.

Я говорю: мы не собираемся никуда заходить, пока вы не перешли красную линию. Как только вы перейдете нашу границу или будете нацеливать на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, а у них такое безумное мнение было, мы мгновенно ответим,

– сказал Лукашенко.

Более того, белорусскому диктатору почему-то показалось, что мы собираемся бить по Мозыру и он сразу же раздался угрозами. Мол, тогда Белоруссия ударит по Киеву и даже не будет заходить в Украину. Сразу же признал, что для удара нужно иметь еще, чем его осуществить. Но сразу же заверил, что в Беларуси вроде бы есть такие средства.

Лукашенко упомянул и о России

Не забывает самопровозглашенный белорусский президент и о своем спонсоре и приспешнике Владимире Путине. Мол, украинцам по России тоже бить не следует. Он почему-то думает, что оружие мы просим для того, чтобы ударить по России или Беларуси, хотя на самом деле мы только хотим им обороняться и выгонять врагов с родной земли.

Конечно, не обошлось и без угроз о серьезном страшном оружии, которое может применить Россия, если по нему ударить. Но во всем этом, конечно, виновными он считает США.

"Россия уже применит новый уровень оружия. И применит по Киеву за теми, кто принимает эти решения. Поэтому они еще немного опасаются. Но не от них зависит - зависит все от того, насколько американцы будут подталкивать их к этой войне", - заявил Лукашенко .

Риски наступления из Беларуси

Белорусские военные продолжают стоять у границы с Украиной. Они провели командно-штабную учебу, которая длилась с 14 по 16 июня. На Волынском и Полесском направлениях белорусские подразделения продолжают выполнять задания по прикрытию границы. В то же время, туда подвозят боеприпасы и технику. Это создает угрозу Украине.

Украинские власти и военные готовятся ко всем возможным рискам и наступлению с этой стороны. Поэтому президент Владимир Зеленский 15 июня собрал заседание по поводу возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси. Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, он поручил проверить готовность в четырех областях.

Вероятность этого наступления и его угрозы оценивают разные военные эксперты и аналитики. Оценку и прогнозы дали и в МВД. Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив заявлял, что для Лукашенко решение вторгнуться в Украину может стать катастрофой. По его мнению, диктоатор играет в устрашение, чтобы сковывать наши войска по просьбе Путина.

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